Kultúra a karanténban

A múzeumok november óta zárva tartanak, ám a kereskedelmi galériák gond nélkül fogadhatják vendégeiket. Az abszurd helyzet kapcsán az intézmények vezetőit kérdeztünk.

A műkedvelők előtt november óta jó időre bezártak a múzeumok kapui, a kereskedelmi galériákba azonban továbbra is betérhet bárki, utóbbiak ugyanis kereskedelmi egységnek számítanak. A helyzet világszinten is hasonló, mégis felvetődik a kérdés, miért ne nyithatnának ki a nagyobb intézmények, és engedhetnének be kisebb csoportokat, vagy szervezhetnének szűk körű tárlatvezetéseket – persze maszkban, tartva a távolságot? A felvetést már politikusok is megfogalmazták, köztük Újhelyi István, az MSZP EP-képviselője, valamint Soproni Tamás, a Momentum Mozgalom terézvárosi polgármestere, felvetve, hogy a szigorításokat újra lehetne gondolni. – Veszélyes lenne a múzeumokba azonnal újra beengedni a látogatókat, mivel most lényegesen magasabb a fertőzöttek száma, mint nyáron volt – mondja Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, rámutatva, hogy a vírus legújabb mutációja sokkal gyorsabban fertőz. Így bármennyi fájó a múzeumok zárva tartása, a látogatók hiánya, a tárlatok elnapolása és a bevételkiesés, a főigazgató szerint jelenleg az a cél, hogy minimalizálják a társadalmi kontaktusokat. A mostani helyzetnek azonban két előnye van: a Magyar Nemzeti Múzeumban jelenleg számos olyan háttérmunka – kiadványok szerkesztése, tudományos munka, kiállítások előkészítése – zajlik, melyekre több idő jut, valamint az intézmény a digitális térben is erősebben van jelen, amit nemrég a Magyar Marketing Szövetség Az év honlapja címmel jutalmazott kultúra kategóriában. – A múzeumnak jelenleg minimális a mozgástere, a mi kezünk is meg van kötve – mondja, Lévay Zoltán a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum sajtóreferense, kiemelve, hogy a helyzettől függetlenül rettenetesen várják, hogy újra kinyithassanak az intézmények. A Szépművészetiben is csupán egy eseményt szerveztek ősszel, igaz, egy jelentőset: Korniss Péter fotográfus a Román Csarnokban vehette át a munkásságát elismerő Kriterion Koszorút, melyet követően az intézménynek ajándékozta a több mint harmincezer darabos fotógyűjteményét. A díjátadót viszont csak szűk körben, a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyedi engedélyével és szigorú előírásai szerint tarthatták meg. – A múzeumok kapcsán a legoptimistább jóslat, hogy talán áprilisban ki tudunk nyitni – véli Lévay. – A jelen helyzetben csak kivárni lehet – vallja Népessy Noémi, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója, aki nem látja jelenleg életszerűnek, ha kinyitnának a múzeumok, mivel a vírus miatt hozott járványügyi szabályokat képtelenség lenne betartatni. Másfelől, ha a múzeumok helyszíni programokat, úgymint tárlatvezetést vagy kamarakoncertet kínálnának, úgy a szabályok szigorú betartatása mellett egy néhány fős látogatócsoportot anyagi szempontból sem érné meg fogadni, miközben a látogatói élmény sem lenne garantált. – Utóbbi megoldás nem vallana jó gazdálkodásra sem – mondja a főigazgató. A kereskedelmi galériák ezzel szemben gond nélkül fogadhatnak látogatókat, a kisebb eseményeket viszont ők is virtuálisan vezénylik le. A Godot Galéria novemberi drMáriás kiállításának tárlatvezetését, majd a januári Szikszai Károly-tárlat performanszát és Grecsó Krisztián felolvasását online követhették a nézők. – Mint kereskedelmi egység nyitva tarthatunk, persze így is érezhetően kevesebb a látogatónk, ezért le is csökkentettük a nyitvatartási időnket – mondja Kozák Gábor, a Godot Galéria vezetője, kiemelve, hogy a vírushelyzet miatt inkább a fiatalok térnek be hozzájuk, az idősebbek az egészségük érdekében otthon maradnak. A pandémia tavalyi megjelenése óta viszont a galéria bevétele nem csökkent, mivel az első hullám után rögtön pótolták elmaradt májusi aukciójukat, ősszel pedig vásárt tartottak, miközben elindították a webshopjukat is. Hasonló a helyzet azokkal a galériákkal is, melyek nemcsak a képek kiállításával és eladásával foglalkoznak. A józsefvárosi ISBN – könyv+galéria elsősorban könyvesbolt, azonban kiállítótere az üzlet szerves részét képezi. – Mi a képeket csak kiállítjuk, de természetesen nem zárkózunk el attól, ha valaki azokat meg szeretné venni – mondja Istvánkó Bea alapító-művészeti vezető, kihangsúlyozva, hogy for-profit vállalkozásként a műtárgyak eladására is van jogosultságuk. A XII. kerületi PINCE is hasonló helyzetben van, mint „artist-run space”, vagyis művészek által vezetett galéria, melynek vezetői között találni operatőrt, tervezőgrafikust és képzőművészt is. A galériának továbbá nincsen külön kurátora, a munkatársak viszont arra törekednek, hogy a közösségi tér biztosításával lehetőséget adjanak a fiatal művészek bemutatkozására a pandémia alatt is.