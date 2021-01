101 millió fölött a koronavírus-fertőzöttek száma

Szerinte ki kell dolgozni olyan mechanizmusokat, amelyekkel szabályozhatók az olyan döntések, mint például Donald Trump volt amerikai elnök Twitter-fiókjának letiltása.

António Guterres ENSZ-főtitkárt különösen aggasztja a közösségi médiát működtető cégek hatalma, szerinte ki kell dolgozni olyan mechanizmusokat, amelyekkel szabályozhatók az olyan döntések, mint például Donald Trump volt amerikai elnök Twitter-fiókjának letiltása. "Nem hiszem, hogy élhetünk egy olyan világban, ahol túl sok hatalma van egy bizonyos számú vállalatnak. Azt kell, hogy mondjam, különösen aggaszt a már meglévő hatalmuk" - mondta csütörtökön New Yorkban Guterres újságírói kérdésre válaszolva. Az ENSZ-főtitkár szerint ki kell dolgozni olyan mechanizmust, amely egy szabályozási keret révén lehetővé teszi az ilyen döntések meghozatalát a törvényekkel összhangban. Guterres aggodalmát fejezte ki a közösségi platformok által a hirdetőknek továbbított adatok mennyisége miatt, amelyek ugyancsak felhasználhatók az emberek magatartásának befolyásolására. Aggasztó szerinte az is, hogy fennáll a veszélye, hogy ezeket az adatokat politikai indíttatásból használják fel a polgárok felletti ellenőrzés megszerzésére. Jack Dorsey, a Twitter tulajdonosa január közepén megvédte a közösségi oldal döntését Donald Trump fiókjának zárolásáról, de arra is figyelmeztetett, hogy ez veszélyes precedenst teremthet. Dorsey saját Twitter-oldalán közzétett üzenetében leszögezte, nem örül ugyan a döntésnek, de azt gondos mérlegelés után hozták meg. A Twitter január elején határozatlan időre zárolta az akkor még hivatalban lévő Trump 89 millió követővel rendelkező, mintegy tizenkét éve működtetett fiókját, mondván, fennáll annak a veszélye, hogy további erőszakot szít, miután feltehetőleg üzenetei hatására tüntetők megrohamozták a Capitoliumot. A még hivatalban lévő elnököt a Facebookról, a YouTube-ról és az Instagramról is letiltották hasonló okokból legalább utódja, Joe Biden január 20-ai beiktatásáig, illetve a Twitch és a Snapchat is elérhetetlenné tette az oldalát. Korábban az Amazon távolította el alkalmazáskínálatából a Trump-hívők által kedvelt Parler közösségi oldalt. Trump cenzúrával vádolta a közösségi médiát.