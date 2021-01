Operatív törzs: engedélyezte az OGYÉI a kínai vakcinát

A jövő héten kezdődik a regisztráltak beoltása, a védőoltást a jelentkezések sorrendjében adják be.

Továbbra is a kevés vakcina jelenti a legnagyobb veszélyt – jelentette ki György István, a Miniszterelnökség államtitkára az Operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Elmondása szerint oltási munkacsoportok jöttek létre Budapesten és mind a 19 megyében azért, hogy támogassák az oltási folyamatot. Eddig 200 ezer ember oltásához érkezett oltóanyag Magyarországra, amiből 175 ezer adagot már felhasználtak, de a hét végére a teljes mennyiség elfogyhat. "A nagy célcsoportok kampányszerű oltását befejezték, csütörtöktől vasárnapig most az idősotthonokban és a bentlakásos otthonokban oltanak" - közölte. Az Oltási munkacsoport arról is döntött, hogy nem maradhat felhasználatlanul vakcina, ezért ha a kinyitott ampullákból marad, akkor azokat vagy az oltásra regisztráltak kapják meg estig, vagy olyanok, akik kórházban várakoznak. Nem bontanak fel ampullát akkor, ha hatnál kevesebb embert oltanának be vele. A jövő héten indul a már regisztráltak védőoltása, amihez bevonják a háziorvosokat. A Moderna ampulláiban 10 adag van, ezért az oltásokat tíz emberenként kell megszervezni. A háziorvosokat a beoltásba és a szervezésbe is bevonják. A tervek szerint jövő héten indul a Moderna-szállítmány érkezésével.

Akik regisztráltak, azok a jelentkezés sorrendje alapján kapják meg az oltást.

Kiss Róbert alezredes a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt napon 107 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt, és 280-szor a kijárási korlátozások megszegése miatt. Tegnap 2629 házi karantént rendeltek el, így jelenleg 17 540 karantén van az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos a járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy újabb 1459 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 364 909-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 83, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 374-re emelkedett. Úgy fogalmazott, hogy ezek az adatok kiegyenlítettek az elmúlt napokat nézve, de jelentősen nem csökkennek a számok. Kiutat majd az elegendő vakcina ad. A gyógyultak száma jelenleg 254 783, az aktív fertőzötteké pedig 97 752. Kórházban 3649 koronavírusos fertőzöttet ápolnak, és 258 ember van lélegeztetőgépen. Úgy fogalmazott, hogy jó hír az, hogy százezer alá csökkent az aktív fertőzöttek száma. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy vasárnapig valamennyi szociális otthonba elérnek az oltócsoportok, amit óriási lépésnek nevezett. Ezt követően indul majd az idős korosztály beoltása. Jelenleg a Pfizer és a Moderna vakcináival oltunk, amelyek mrsn-vakcinák. Ezek egy pici örökítőanyagot juttatnak a szervezetbe, majd ez az anyag a sejteket arra készteti, hogy a vírus tüskefehérjét előállítsa, és ez ellen termeljen ellenanyagot a szervezet. A teljes védettség a második oltás után alakul ki. Egyre többet adnak be ezekből, illetve más típusú vakcinából is. Egyelőre mindegyik hatásosnak és biztonságosnak tűnik.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYÉI) pénteken kiadta az engedélyt a Sinopharma kínai gyár vakcinájára is.

Ezzel Müller Cecília szerint bővül a paletta, amivel Magyarország lakosságát oltani tudjuk, és bízunk abban, hogy a védettség nagyobb számban, gyorsabban kialakul. Az egészségügyi dolgozók, illetve a szociális intézményekben dolgozók és az ottani lakók után oltják be az időseket, amiben számítanak a háziorvosok segítségére. Ez nekik nem lesz újdonság, mivel a gyerekeknek is ők adják be a kötelező védőoltásokat. Nagyon szeretné, ha már beszámolhatna arról, hogy nagyon széles körben védett a magyar társadalom, és az elhunytak száma is csökkenne. Reméli, hogy az oltóanyagokat „kincsként kezelve” tudják majd beadni, s lebonyolítani a hatalmas logisztikát igénylő feladatot. A tájékoztatón Müller két kérdésre válaszolt. Kifejtette, hogy ha valaki az első oltást követően megbetegszik, akkor meg kell várnia a gyógyulást a következő adag beadásával, csak azt követően kaphatja meg a második oltást. Ilyenkor egy kicsit csúszik az időpont, de a védettség szerinte így is ki fog alakulni. Kérte, hogy ilyen esetben mindenki értesítse az oltópontot, hogy mást besorolhassanak az ő időpontjára, ő pedig egy későbbi időpontot kap majd. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása alapján az orosz vakcinánál, a Szputnyik V esetében az eredmények rendkívül biztatóak, most a vírusszaporodásra várnak, még ez a vizsgálat van hátra. Jövő hét végéig ezt is be fogják fejezni.