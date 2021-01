Hatvanhat százalékos hatékonyságot mutat a Johnson and Johnson egydózisú vakcinája

Százmillió dózis koronavírus elleni Sputnyik V vakcinát szállíthat az Európai Uniónak Oroszország 2021 második harmadában. Ez a mennyiség elegendő 50 millió ember beoltásához.

Százmillió dózis koronavírus elleni Sputnyik V vakcinát szállíthat az Európai Uniónak Oroszország 2021 második harmadában. Ez a mennyiség elegendő 50 millió ember beoltásához. A hírt a nemzetközi hírügynökségek, Reuters és dpa közölték az orosz TASSZ híradása alapján. Az oltóanyag előállítását finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) közlése szerint a Szputyik V szállítása azonnal megkezdődhet, amint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megadja az engedélyt az oltóanyag használatára az Európai Unió területén, de csak abban az esetben, ha addig az orosz lakosság többségét sikerül beoltani. Kirill Dmitrijev, az RFPI igazgatója Twitteren pénteken leszögezte, Moszkva 15 országban jegyeztette a vakcinát már korábban, most pedig az Európai Gyógszerügynökséghez is eljuttatta az engedélyezéshez szükséges iratcsomót. Korábban is Kirill Dmitrijev hozta a nyilvánosság tudtára, hogy az által vezetett alap január végéig elindítja a Szputynik V uniós engedélyeztetési folyamatát. Az RDIF még tavaly december 22-én kérvényezte az uniós ügynökségnek az orosz oltóanyag sürgősségi használatának engedélyezését (EUA, emergency use authorization). Az Európai Unió országai közül eddig csupán Magyarország rendelt Szputnyik V vakcinát, és egyáltalán az uniós beszerzési körön kívül koronavírus elleni oltóanyagot.