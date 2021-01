Karácsony: Teljes szektorok kerültek a megsemmisülés szélére

Azt kérik, hogy a továbbiakban is csak az Európai Gyógyszerügynökség szabályainak is megfelelő bevizsgálás után engedélyezzék a készítmények forgalomba hozatalát.

Az állásfoglalást azután adták ki, hogy egy kormányrendelet megjelenése jelentősen leegyszerűsíti a vakcinaengedélyek kiadását. A kamara szerint a megfelelő bevizsgálásra már csak azért is szükség lenne, hogy az oltásokat az orvosok is jó lelkiismerettel, szakmai meggyőződéssel ajánlhassák és adhassák be.