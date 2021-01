Engedély van, csak AstraZeneca nincs elég

Az EMA minden 18 év feletti személy számára ajánlja az oltóanyagot, amelynek hatásosságát 60 százalékosnak ítélte.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteken azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy adja meg a feltételes forgalombahozatali engedélyt az AstraZeneca vakcinájának, amely a Pfizer/BioNTech és a Moderna készítménye mellett a harmadik jóváhagyott koronavírus-elleni vakcina a kontinensen. A bizottság pedig péntek este meg is adta az engedélyt. Az EMA minden 18 év feletti személy számára ajánlja az oltóanyagot, amelynek hatásosságát 60 százalékosnak ítélte. Bár a közleményében kiemelte, hogy a gyártó viszonylag kevés klinikai vizsgálatot végzett az idősek körében, mégis biztatónak nevezte a kilátásokat. A német nemzeti hatóság korábban úgy határozott , hogy nem javasolja az AstraZeneca vakcináját a 65 év fölöttieknek, és Emmanuel Macron francia elnök is kétségesnek nevezte, hogy a szer hatásos-e az idősek számára. Brüsszel közben megpróbál nyomást gyakorolni az AstraZenecára, hogy teljesítse az EU-val kötött megállapodásában foglaltakat, és szállítsa le az első negyedévben esedékes 100 millió adag oltóanyagot. A brit-svéd gyógyszergyártó ennek csak a negyedét akarja biztosítani a tagállamoknak. Az amerikai Moderna is bejelentette, hogy egyelőre az olasz és a francia megrendeléseket nem tudja száz százalékosan teljesíteni. Többek között ennek hatására született meg az új brüsszeli döntés, amely felhatalmazza a tagállamokat a kontinensen gyártott oltóanyagok kiviteli korlátozására. A lóhalálában jóváhagyott és már szombat reggel hatályba lépő rendelettől azt várják, hogy rendet tesz a piacon, és megakadályozza, hogy a gyógyszergyártók az EU kvótájából harmadik országok igényeit elégítsék ki. Az Európai Bizottság tisztviselői nem mondták ki hangosan, de többször érzékeltették, hogy ez történt és történik az uniós országok számára lefoglalt AstraZeneca oltóanyagával. A cég vezérigazgatója egy interjúban el is mondta, hogy az Egyesült Királysággal megkötött szerződés szerint előnyben kell részesíteniük a szigetországot. Az uniós döntéshozók ugyanakkor cáfolják, hogy bármilyen rangsor létezhet a vevő és a szállító között. Véleményüknek nyomatékot adtak azzal, hogy nyilvánosságra hozták az AstraZenecával tető alá hozott megállapodásuk szerkesztett szövegét. A pénteki döntés szerint mostantól a gyártóknak minden esetben jelenteniük kell a nemzeti hatóságoknak, hogy mennyi vakcinát, mikor és hová kívánnak exportálni. A felelős tagállami szervek az Európai Bizottsággal együtt véleményezik a kérelmet, és ha úgy ítélik meg, hogy a szállítmány veszélyezteti a Brüsszel és az adott gyógyszergyártó által megkötött előzetes megállapodásban foglaltakat, akkor megtilthatják a kivitelt. Egy újságíróknak nyilatkozó uniós forrás annak a véleményének adott hangot, hogy az exporttilalomra meglehetősen ritkán fog sor kerülni. A szigorítást egyelőre az idei első negyedévre vezetik be, de lesz lehetőség a meghosszabbítására. A korlátozás alól mentesülnek az EU déli és keleti szomszédságában fekvő államok, az európai szabadkereskedelmi övezethez tartozó Izland, Liechtenstein, Norvégia valamint 92 fejlődő ország, amelyeket humanitárius okokból nem kívánnak korlátozásokkal sújtani.