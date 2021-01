Meghaladta a 102 milliót a fertőzöttek száma a világon

A döntés már éjféltől életbe lép.

Megtiltotta a külföldi állampolgárok beutazását Csehországba a prágai kormány. A kabinet csütörtöki rendkívüli ülésén hozott döntés már éjféltől életbe lép – közölte pénteken este az angol nyelvű Twitter-oldalán a cseh külügyminisztérium. A közlemény szerint külföldi állampolgárok a döntés visszavonásáig csak rendkívül indokolt esetben léphetnek be Csehországba. Az intézkedés alól kivételt képeznek például a Csehországban dolgozó vagy tanuló külföldiek. Ugyancsak



kivételt képeznek az indokolt családlátogatások, az egészségügyi vagy szociális intézmények meglátogatása, valamint az esküvők és a temetések.

A kormány döntését a romló csehországi koronavírusjárvány-helyzet indokolja - mutatott rá a prágai külügyi tárca. Már korábban közölték, hogy a cseh kormány a romló járványhelyzetre való tekintettel péntek éjféltől megszigorította a hazai óvintézkedéseket is. Ennek alapján a kereskedelmi szálláshelyek csak a szolgálati utakon lévőket fogadhatják, és ezt hivatalos iratokkal kell bizonyítani. A családok látogathatják saját üdülőiket, de idegeneket nem fogadhatnak. A síközpontok zárva maradnak, és tovább szűkítették a kórházi látogatásokat is. Döntés született arról is, hogy a jövő héttől kezdve



a cseh lakosok már háromnaponta mehetnek ingyenes antigéntesztre. Eddig ez ötnaponta volt lehetséges.

Ez az intézkedés összefügg azzal is, hogy Németország megszigorította az ott dolgozó cseh vendégmunkások számára a határátlépést. A Szászországban dolgozó és naponta ingázó csehek hetente két alkalommal, míg a Bajorországban dolgozók kétnaponta kötelesek új negatív koronavírus tesztet felmutatni a határon. A prágai sajtó szerint naponta mintegy 60 ezer cseh jár át Németországba dolgozni. A kormány döntéseinek oka, hogy több mint két hét után megtorpant a járványhelyzet mérsékelt javulása, és néhány mutató újra romlani kezdett. A legfőbb konkrét ok, hogy megállt a kórházakra nehezedő nyomás csökkenése. A kórházban kezeltek száma már egy hete állandóan 6 ezer, míg a súlyos esetek száma pedig ezer körül mozog. Jan Blatny egészségügyi miniszter szerint