Elhunyt Csatári József kétszeres olimpiai bronzérmes birkózó

Bezáratás, engedély-visszavonás, nyilvántartásból törlés és akár sokmilliós bírság is vár a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen tiltakozókra.

A kötelezettségszegés súlyosságára tekintettel, különösen annak ismételt megszegése esetén, bírságot is kiszabhatnak majd, amely az eddigi egymillió forintos plafontól ezután ötmillióig is terjedhet. A védelmi intézkedések megsértését jelentő kisebb szabálysértési tételeknél is emelkednek majd a bírságok tételei, amelyek összességében ötezer forinttól több százezer, de akár egymillió forintig is terjedhetnek. Amint arról a Népszava is beszámolt, a csütörtöki Kormányinfón a nehéz helyzetű vendéglátó-ágazattal kapcsolatban elhangzott: egy nagykanizsai presszó tulajdonosa tiltakozásképpen bejelentette: február 1-jén helyben fogyasztásra is kinyit, példáját pedig többen is követnék. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor azt mondta: