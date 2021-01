Megújul Budapest buszparkja

Február 1-jétől indul az államilag támogatott, alacsony kamatozású otthonfelújítási kölcsön - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombaton közösségi oldalán.

Novák Katalin úgy fogalmazott: ez a kölcsön azoknak a családoknak szól, akik szeretnék felújítani az otthonukat, amihez szeretnék igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, de nincs annyi pénzük, hogy belekezdjenek. Ők felvehetnek egy legfeljebb hatmillió forintos, garantáltan háromszázalékos kamatozású, maximum tízéves futamidejű kölcsönt - emelte ki. Hozzátette: a kölcsön államilag támogatott, a kamat piaci kamatozás és a három százalék közötti részét az állam megtéríti a pénzintézeteknek. Közölte: a kölcsönt bankfiókban lehet igényelni. Hatmillió forintos hitel felvétele esetén a havi törlesztőrészlet 58 ezer forint, ha pedig megkapják az állami támogatást az otthonfelújításhoz, akkor ennek csak a felét kell majd tovább törleszteni a családnak - emelte ki Novák Katalin. Megjegyezte: ez azt jelenti, hogy onnantól a törlesztőrészletük 30 ezer forint alá csökken. A családokért felelős tárca nélküli miniszter arról is beszélt: az otthonfelújítási támogatással az állam a felújítási költségek felét téríti meg, legfeljebb hárommillió forintot minden gyermekes családnak. Így ha valaki felveszi az otthonfelújítási kölcsönt és megkapja az otthonfelújítási támogatást, akkor a Magyar Államkincstár egyenesen a banknak utalja a támogatás összegét, így ennyivel csökken majd a törlesztőrészlet - mondta. Novák Katalin reményét fejezte ki, hogy az otthonfelújítási kölcsön sok családnak segít majd abban, hogy belekezdjenek egy régóta tervezett felújításba, még akkor is, ha most nincs elég megtakarításuk.