„Síri csönd és gyáva megfutamodás” – Bár Fürjes Balázs megígérte, a többi fideszessel együtt ő sem állt ki a vitára

A budapesti Hegyvidéken méreti meg magát Fürjes Balázs, ellenfele a momentumos Hajnal Miklós. Bár a fideszes politikus korábban megígérte, hogy vállalja a nyílt választási vitát, ez végül elmaradt, az önkormányzati Hegyvidék TV egészen szürreális körülmények között rendezte volna meg, majd le is mondta a szervezést. Pedig lett volna független szervezet is, amely vállalta volna a vita szakszerű lebonyolítását. Juhász Bence, a Tabumentes Ország civil szervezet elnöke lapunknak úgy nyilatkozott, több körzetben is szerettek volna választási vitát tartani, ám a fideszesek sehol nem voltak hajlandóak kiállni ellenfelükkel.