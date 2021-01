Putyin bizalmasa azt állítja, övé az ellenzéki politikus által leleplezett palota

Baj volt a távfűtéssel, otthonról hoztak készülékeket a fagyoskodó betegek rokonai. A hatóságok cáfolnak, szombatra a tűz hatodik áldozata is elhunyt.

Feltételezések szerint nem zárható ki, hogy egy hősugárzó okozhatta az immár hat halálos áldozatot követelő kórháztüzet. Egyes hozzátartozók ugyanis vallomásaikban azt állították:



„hősugárzókat vittek a pénteken kigyulladt bukaresti Matei Bals járványtani kórház koronavírusos betegeket ápoló részlegére, mert túl hideg volt a kórtermekben”.

A román média szombati beszámolói szerint több beteg hozzátartozója is említést tett arról, hogy kénytelenek voltak hősugárzót bevinni a kórházba, ugyanis a távhő nem volt elegendő, és fáztak a betegek. Az egyik beteg lánya szerint az egyik kigyulladt kórteremben is volt ilyen villanymelegítő, amelyet elvileg tilos bevinni a kórházba. A feltételezéseket táplálja, hogy a kórháznak nincs saját hőközpontja, és a bukaresti távhőrendszer az idén télen hatalmas problémákkal küzd: az elavult vezetékek sokszor meghibásodnak, szolgáltatáskimaradást okozva, emellett a hálózaton belül nagy a vízveszteség, így a fogyasztókhoz eljutó melegvíz már nem képes kimelegíteni kellőképpen a lakások, intézmények helyiségeit. Ugyanakkor a hatóságok cáfolták, hogy az elmúlt hetekben gondok lettek volna a kórház fűtésével, s a kórház részéről senki nem erősítette meg, hogy a hozzátartozók valóban vittek volna hősugárzókat a kórtermekbe. A vizsgálat még folyamatban van, a hatóságok közölték, hogy ezt a lehetőséget is szem előtt tartják. Az előzetes vizsgálatokat követően az ügyészek úgy nyilatkoztak, hogy a jelek szerint a tűz kitörése után két oxigénpalack is berobbant.



A pénteken hajnalban keletkezett tűzben a helyszínen öten haltak meg. Szombaton az egészségügyi minisztérium közölte, hogy életét vesztette egy hatodik beteg is, akit a kigyulladt kórházból menekítettek ki és égési sérüléseket nem szenvedett. A tűz miatt evakuálni kellett több olyan koronavírusos pácienst is, akik súlyos állapotuk miatt lélegeztető gépen voltak.

Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár közlése szerint a Matei Bals járványtani kórháznak nem volt végleges tűzvédelmi engedélye, csak a tűzoltók által kibocsátott ideiglenes jóváhagyással rendelkezett. Az elmúlt két és fél hónapban ez már a második nagyobb romániai kórháztűz volt, de a kisebbekkel együtt immár öt ilyen balesetet jegyeztek fel. Klaus Johannis államelnök pénteken az egészségügyi rendszer gyors és átfogó reformját sürgette, Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter pedig új kórházak építését ígérte.