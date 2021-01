Vasárnap fél 11-ig már több száz tüntetőt vettek őrizetbe Oroszországban

A demokrácia működéséhez szükséges, hogy egyaránt legyen bal és jobboldal is, de úgy tűnik, hogy bizonyos államoknak ez gondot okoz - hangsúlyozta Barack Obama volt amerikai elnök a spanyol közszolgálati televíziónak (RTVE) adott, szombat éjjel sugárzott interjúban.

"A jó hír, ami szerintem várható Biden csapatától, hogy hisznek a jogállamban, a multilaterális intézményekben, az együttműködésben, a tudományban, a tettekben, az emberi jogokban" - fogalmazott Barack Obama a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE) adott, szombat éjjel sugárzott interjúban. Az Egyesült Államok volt elnökének véleménye szerint az európaiak arra számíthatnak, hogy az új adminisztráció folytonosságot képvisel majd az Obama-kormány politikájával, és kiemelte a transzatlanti és NATO-kapcsolatok megerősítését. Mint mondta, az új elnök jó hangot ütött meg országegyesítő szándékával, de úgy véli, ez nem valósul meg egyik napról a másikra. "Sosem tudtam volna elképzelni azt, ami történt" - mondta Obama a Capitolium elleni január 6-i ostromról, amelyben négy tüntető és egy rendőr vesztette életét. Tagadhatatlannak nevezte a jobboldali populizmus fellendülését, amelynek okát abban látja, hogy az emberek nem érzik biztonságban magukat sem gazdasági, sem kulturális értelemben. "Meg kell tanulnunk együtt élni" - jegyezte meg. Obama beszélt az amerikai Republikánus Párt átalakulásáról, azon belül a mérsékelt erők visszaszorulásáról. "Tehát most van egy Demokrata Pártunk, amely baloldali vagy balközép párt, és a másik oldalon egy Republikánus Párt, amely egy szélsőjobboldali párt" - jelentette ki. Szerinte a republikánusok tagadják a klímaváltozás létezését, vitatják a választási eredményeket és összeesküvés-elméletekbe kapaszkodnak, amelyek közül a "legőrültebbeket" Donald Trump terjesztette. Barack Obama hangsúlyozta: a demokrácia működéséhez szükséges, hogy egyaránt legyen bal és jobboldal is. Az interjú hosszabb, internetre felkerült változatában kifejtette, hogy a nézeteltérések mellett mindkét oldalnak a közös megegyezésből kell kiindulnia például a képviselet, a választások, a törvénykezés vagy az információáramlás kérdésében. "Az elmúlt évek, elmúlt hónapok eseményei megtanították nekünk azt, hogy még a leggazdagabb országok, a legfejlettebb demokráciák sem immunisak ezekre a gondokra. Ezt a fajta problémát látjuk Oroszországban, Törökországban, a Fülöp-szigeteken és Mianmarban. De úgy tűnik, hogy ez probléma az Egyesült Államokban is, Spanyolországban, Magyarországon, Németországban" - mondta a volt amerikai elnök.