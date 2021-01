Zacher Gábor nem oltatná be magát a kínai vakcinával

Az orosz oltóanyagnak - amelyet a magyar hatóságok az idősebb korosztályt érintően is vizsgáltak -, csak alsó korhatára van, az 18 év felett mindenkinek beadható.

90 százalék feletti hatékonyságú a koronavírus elleni Szputnyik V-vakcina - mondta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában. Szentiványi Mátyás azt is elmondta, hogy az egyes korcsoportokban nem voltak különbségek a hatékonyságban. Az orosz vakcinának - amelyet az idősebb korosztályt érintően is vizsgáltak -, csak alsó korhatára van és 18 év felett mindenkinek beadható - közölte. A Szputnyik V magyarországi engedélyezési folyamata november közepén kezdődött - fejtette ki. Ennek során az OGYÉI-nél áttekintették a dokumentációt, szakértőket vontak be, megtekintették az oroszországi gyártóhelyet, és kérdéseket tettek fel a gyártónak. Minden kérdésükre választ kaptak, így január 20-án engedélyezték az orosz vakcinát. Az OGYÉI főigazgatója azt is elmondta, hogy a közeljövőben az Európai Unióban is benyújtják a Szputnyik V engedélyezéséhez szükséges dokumentumokat. Várhatóan pár hónap alatt lezárulhat az uniós engedélyezési folyamat - tette hozzá. Szentiványi Mátyás azt is elmondta, hogy az OGYÉI már a kínai vakcinagyárat is megtekintette. Meggyőződtek arról, hogy a gyár korszerű, modern, nagy mennyiségben és jó minőségben képes gyártani. Emlékeztetett továbbá, hogy a Sinopharm vakcina hatásmechanizmusa hasonló, mint a Magyarországon régóta használt influenza elleni oltásnak.