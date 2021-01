Az MSZP törvényjavaslatot nyújtott be azért, hogy a SZÉP-kártyával élelmiszert is lehessen vásárolni

Miközben a szónokok beszéltek, a rendőrök elkezdték igazoltatni a résztvevőket, mivel a rendezvény sérti a gyülekezési jogot a veszélyhelyzet idejére felfüggesztő rendeletet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az e heti Kormányinfón jelentette be, hogy eddig mindössze 7 milliárd forintot utaltak ki az ágazat bértámogatásból, miközben a tárcavezető 27 milliárdos igényről beszélt. A korlátozások miatt nehéz helyzetbe került ágazatok – vendéglátás, idegenforgalom, szabadidős tevékenységek – dolgozóinak bérét felerészben átvállalja az állam, a járulékokat pedig nem kell befizetni, azonban mostanra a kormány által közölt adatokból is kiderült, hogy komoly gondok vannak ezek kifizetésével . Az éttermek ugyan tudnak némi bevételre szert tenni az ételek házhozszállításából, a kocsmák számára azonban ez nem igazán járható út, de a mozik, a fitnesztermek vagy a színházak, cirkuszok is nagyon nehéz helyzetben vannak. Egy nagykanizsai presszó tulajdonosa be is jelentette: február 1-jén helyben fogyasztásra is kinyit, példáját pedig többen is követnék. A kormány azonban az idő előtt kinyitó üzleteknek komoly szankciókat ígért. Pénteken meg is jelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely alapján első alkalommal hat hónapra , másodjára már egy évre bezárathatja „ideiglenesen” a vendéglátóhelyet a rendőrség, ha annak üzemeltetője megszegné a koronavírus-járvány miatt meghosszabbított veszélyhelyzet védelmi intézkedéseit. Ráadásul az üzemeltetőt a bezáratás időtartamára el is tiltják „a vendéglátó tevékenység végzésétől”.