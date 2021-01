Komolyabb mínuszok is lehetnek a jövő hét elején, de aztán melegszik az idő

Néhol akár 15 fok körüli csúcsértékek is várhatók.

A következő napokban a havas tájakon komolyabb mínuszok is lesznek, de aztán fokozatosan melegszik az idő február első hetében, néhol akár 15 fok körüli csúcsértékek is várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.a Dunántúl nagy részén és az Északi-középhegységben általában több órára kisüt a nap, délkeleten, keleten inkább felhős idő lesz a jellemző. Kezdetben főként a Tiszántúlon több helyen számítani lehet hószállingózásra, havazásra, a délkeleti határvidéken havas eső, ónos eső is előfordulhat. Délután már ott sem valószínű számottevő csapadék. Estétől több helyen köd képződhet. Az ónos eső veszélye miatt Békés és Csongrád-Csanád megyére másodfokú, Hajdú-Bihar megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki