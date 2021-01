Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Hétfő délutántól kisebb valószínűséggel számíthatunk csapadékra.

Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra, mivel délen helyenként ónos eső is eshet. Eszerint vasárnap az intenzívebb csapadék zónája tovább szorul dél felé, a déli, délkeleti határvidéken vegyes csapadékforma (havas eső, ónos eső) is előfordul. Estig további maximum 5 centiméter olvadozó, vizes, tapadó hó várható, főleg a Dél-Dunántúlon. Az erősödő északkeleti szél a Bakonyban, Dél-Dunántúlon helyenként hordhatja a havat. Az esti órákban délen, délkeleten továbbra is kedvezőek maradnak a feltételek ónos eső kialakulásához (elsősorban Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád), majd hajnaltól már északabbra is (Békés majd Hajdú-Bihar) kialakulhat ónos eső. A csapadék hétfőn a délelőtti órákban ezeken a tájakon is fokozatosan havas esőbe, majd hóba vált át (legfeljebb 2 cm). Hétfő délutántól csökken a csapadékhajlam.