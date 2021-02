Mostantól kevés lesz az arrogáns tagadás, Trump jó néhány ügyben bajba kerülhet

Hivatalában akkor sem vonhatnák felelősségre, ha lelőne valakit az Ötödik sugárúton. Ám Trump végleg elhagyta a Fehér Házat, így szabad az út az igazságszolgáltatás előtt.

Boszorkányüldözés, esetleg „féknyúz”: általában ennyivel intézte el Donald Trump, ha kényelmetlen dolgokkal szembesítették. Négy éven át ez elég is volt érvek, tények és bizonyítékok helyett, mert az Egyesült Államok mindenkori elnökét immunitás védi a büntetőeljárástól. Talán éppen ezért ragaszkodott hatalmához foggal-körömmel az ingatlanmágnásból lett politikus. Mostantól ugyanis kevés lesz az arrogáns tagadás, a bukott elnök jó néhány ügyben bajba kerülhet.



Al Capone árnya

Fejfájást okozhat egy elsőre ártalmatlannak tűnő ügy: az, hogy nőket pénzelt le. Stormy Daniels pornószínész (a „lófejű”, ahogy gáláns lovagja nevezte később) és Karren McDougal egykori Playboy-modell szép summát kapott azért, hogy hallgasson az üzletemberrel folytatott házasságtörő viszonyról. Trump tagadja ugyan, hogy köze lett volna a hölgyekhez, ám arra nincs életszerű magyarázat, hogy akkor miért költött kisebb vagyont a szájuk befogására. A 2016-os választási kampányában nyilván el akarta kerülni a botrányt. Csakhogy a történet túlnőtt a szexuálerkölcsi kérdéseken. Michael Cohen, Trump egykori mindenese beismerte, hogy főnöke utasítására ő intézte a kifizetéseket. Vallomásából az derült ki, hogy komoly bűncselekmények húzódhatnak meg a háttérben. A kampányfinanszírozási szabályok megsértéséért három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték az ügyvédet 2018-ban. Cyrus Vance manhattani kerületi ügyész vizsgálja, hogy a kifizetések elrejtésére meghamisították-e Trump üzleti könyvelését, és ha igen, azzal elkövettek-e adócsalást. Mert annak a fele sem lenne tréfa: a hírhedt maffiavezért, Al Caponét is így kapták el végül 1931-ben. Cohen tanúvallomása (vádalkú részeként) a kongresszus illetékes vizsgálóbizottsága előtt kínos részleteket leplezett le Trump módszereiről. Azt például, hogy vagyonát hol túl-, hol pedig alulértékelte, mindig annak megfelelően, mi szolgálta éppen pillanatnyi érdekeit. Ha kölcsönt vett fel, a valósnál nagyobbnak tüntette fel fedezetül szolgáló ingatlanjainak értékét, amikor viszont adót kellett (volna) fizetnie, akkor letagadott belőle.



Életformája a csalás

Sok minden világossá válik, amint előkerülnek Trump adó-visszatérítési papírjai, amelyek nyilvánosságra hozását az elnök megakadályozta hivatali ideje alatt. Most fel kell készülnie arra, hogy nem sokáig titkolózhat tovább. Vizsgálhatják azt is, húzott-e Trump törvénytelen anyagi előnyt abból, hogy közhivatalt viselt. Ezt ugyanis tiltja az alkotmány, és az elnök akár azzal is megsérthette a szigorú előírásokat, hogy magas rangú külföldi vendégeket a fővárosi Trump International Hotelben szállásoltak el tárgyalásaik idejére, amiből csinos árbevétele származott a családi vállalkozásnak. Nem lesz dia­dalmenet az a polgári per sem, amit saját unokahúga indít Trump ellen. Mary Trump azzal vádolja nagybátyját, hogy kiforgatta az örökségéből édesapja, Fred korai halála után, amikor még csupán 16 éves volt. Bírósági keresetében azt írja: „A csalás nem csupán családi üzlet, hanem életforma volt.” Végül, de nem utolsósorban szexuális zaklatási ügyek sokasága zúdulhat Trump nyakába. Egyik-másik már 2016-ban előkerült; akkor a kampányoló elnökjelölt tagadott, majd fenyegetőzött, hogy beperli a vádaskodó nőket. Aztán egyiküket sem perelte be, közülük viszont többen is bírósághoz fordultak. Jean Carroll, az Elle magazin újságírója állítja, hogy Trump megerőszakolta egy manhattani luxusáruház öltözőhelyiségében, még a ’90-es években. Summer Dervos, aki Trump tévéműsorába jelentkezett, arról beszélt, hogy az üzletember egy Beverly Hills-i szállodai szobában rontott rá még 2007-ben.



Ostrom után

Az Egyesült Államok csaknem két és fél évszázados történetében még egyetlen nyugalmazott elnököt sem ítéltek el bűncselekményekért. Az amerikai demokráciának két alappillére, hogy a választási eredményt a vesztes méltósággal elfogadja, ugyanakkor a leköszönő államfő háborítatlanul éli világát (lásd keretes írásunkat). Az első íratlan szabályt Trump felrúgta, amivel azt kockáztatja, hogy kivétel lesz a második alól. Richard Nixon úgy úszta meg a bűnvádi eljárást, hogy lemondott, utódja, Gerald Ford pedig kegyelmet adott neki (1974). Ezt Trump is megpróbálhatta volna, csakhogy a végjátékban saját alelnöke ellen uszította megvadult híveit. A Capitolium öt emberéletet követelő ostroma, január 6-a óta drámaian beszűkültek a lehetőségei. Tavaly, a kampányban még úgy tűnt, Joe Biden nem szorgalmazná Trump felelősségre vonását, inkább a nemzeti megbékélés jelszavával hagyná csöndben visszavonulni. Ám az alkotmányos rend elleni erőszakos támadás megfordította a hangulatot az elitben.



Nincs pardon

Az utolsó napig kérdéses volt, ad-e elnöki kegyelmet a távozó Trump önmagának (is). Nem adott, sőt a 73 nevet tartalmazó listán egyetlen családtagja sem szerepel. Egy ilyen, példa nélküli önkegyelem hatálya amúgy is csak a szövetségi bűncselekményekre terjedt volna ki, de például New York állam adócsalási vizsgálatára nem. Ráadásul beismeréssel ért volna fel, ahogy maga Trump fogalmazott: „Miért tennék ilyet, ha nem csináltam semmi rosszat?” Ad absurdum megeshet, hogy a volt elnöknek utódja, Biden kegyelmez meg. Ez csupán spekuláció, mindenesetre különös fintora a sorsnak, hogy Trump annak a kezében van, akit nemtelen eszközökkel próbált lejáratni. A lehetséges büntetőügyeken túl más kellemetlenségekkel is szembe kell néznie Trumpnak. A kongresszusi impeachment eljárással, ha elegendő számú republikánus is megszavazza a szenátusban, eltilthatják közhivatal viselésétől, úgy pedig hiába akar, nem indulhatna újra az elnökségért 2024-ben. Kétséges, visszatérhet-e a közösségi médiába, miután kedvenc platformja, a Twitter letiltotta (vagy esetleg saját médiacéget alapít, hogy egyben tartsa híveinek táborát). New York városa arra készül, hogy minden szerződését felmondja családi vállalkozásai­val. Óriáscégek (köztük a Disney, a Marriott és a Dow Chemical) visszatartják adományaikat azoktól a trumpista képviselőktől, akik akadályozni próbálták a választási eredmények elfogadását.



A golfozóknak is ciki

Úgy tudni, a következő hónapokban több millió dolláros tartozásának visszafizetése válik esedékessé, miközben anyagi helyzete nem túl fényes, hiszen a világjárvány súlyos veszteségeket okozott szállodáinak. Eddigi megbízható hitelezője, a ­Deutsche Bank is megszakította vele az együttműködést. Golfrajongóként le kell nyelnie azt a megaláztatást, hogy a sportág legrangosabb versenysorozata törölte helyszínei közül a New Jersey-i pályát (Trump National Golf Club, Bedminster), mert a név vállalhatatlanná vált a golfszövetségnek is. Mindemellett makacsul tartják magukat azok a pletykák, hogy Melaniá­nak is elege van a férjéből, válni szeretne. „Nem fog eltűnni az alkonyatban”, nyilatkozott a távozó elnök kilátásairól Tim Calkins, a Northwestern University professzora. Bár az üzletemberként már sok válsághelyzetet átvészelő Donald Trumpot nem szabad lebecsülni, valószínűleg tartósan védekezni kényszerül. Dicstelenül vonul vissza floridai birtokára, nyáron 75 éves lesz: nincs sok reménye, hogy újra hatalomra jusson. Capitolium ostromát követően most az amerikai demokrácia önkorrekciós képessége vizsgázik, és hogy milyen eredménnyel, annak érezhető hatása lesz világszerte – Magyarországon is. Mérleg Hatszor jelentett becsődöt, hogy ne kelljenfizetnie hitelezőinek és beszállítóinak, amerikai bank már nem áll szóba vele, szexuális erőszak miatt huszonkét feljelentést tettek ellene, és eddigi működése során mintegy négyezer pert élt túl. Óriási tartozásai vannak. Mint Timothy Snyder, a Yale Egyetem professzora írta: az elnöki poszt védi meg a börtöntől és a szegényháztól.” (Berend T. Iván akadémikus, Népszava, 2020. december 12.) Fotó: afp/BRENDAN SMIALOWSKI SamSinger válságkommunikációs tanácsadó szerint ,,az igazi bukása még csak most kezdődik, mert el fogja veszíteni a vagyonát, amit az állítólagos jó hírére és márkanevére épített. Az egyetlen lehetősége, hogy a törzsközönségének játszik.”