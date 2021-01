Puli: 66 millió forinttal támogatja a NASA

A Puli Space „vízszimatoló” detektora, a Puli Lunar Water Snooper a tervek szerint 2022 januárjára készül el.

A vízkutató detektora a holdi erőforrások kategória első díját nyerte el tavaly az amerikai űrügynökség „Honey, I shrunk the NASA payload” (Drágám, összepréseltem a NASA hasznos terhét) kihívásán, amelyen olyan megvalósítható, kisméretű és kistömegű holdi mérő- és megfigyelőeszközök tervezése volt a feladat, amelyek cipősdoboznyi méretű kis robotokon is bevethetők. A verseny folytatásában az első rész díjazottjai vehettek részt. A zsűri összesen négy projektet díjazott. A holdi erőforrások felderítésére alkalmas eszközök közül egyedül a Puli vízszimatolója került be a díjazottak közé. A Puli Lunar Water Snooper képes azonosítani a hidrogént és méri annak a holdi talajban (regolit) lévő mennyiségét és eloszlását. A műszer extrém kis tömege és mérete pedig különösen alkalmassá és bevethetővé teszi, akár egy 2 kilogrammos holdjáró hasára szerelve is – mutatnak rá a közleményben.