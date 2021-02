Három és fél évre dugná rács mögé Navalnijt az orosz főügyészség

Aleksandar Vucic azt állította, hogy „áron alul” vásárolták meg a Sinopharm készítményét, de rejtély, hogy ez pontosan mit is jelent.

Mivel a politika ott is mindenkinél jobban ért mindenhez, Szerbia azelőtt vásárolt a Sinopharm oltóanyagából, hogy azt a helyi gyógyszerészeti hatóság engedélyezte volna. Szűk két hete a kormánypárti szerb sajtó büszkén jelentette: Zlatibor Loncar egészségügyi minisztert elsőként oltották be a kínai Sinopharm termékével. Azóta Belgrád majdnem Európa-bajnokká vált: lakosságarányosan csak Nagy-Britanniában oltottak be több embert. Szerbiában eddig 430 ezer ember kapta meg a koronavírus-elleni vakcinát. A kínai készítményre nem is kell regisztrálni, bárki sorba állhat a érte. A kormánypárti média hatalmas kampányt fejt ki a Sinopharm termékéért. A csúsztatás az egyik kedvelt módszer, például a nem túl jó hírű bulvárlap az Informer részéről. Amikor például egy brit kutató megállapította, a Sinopharm terméke hatásos „lehet” a vírus mutációi ellen, a lap ezt úgy tálalta, hogy ez a vakcina „hatásos” velük szemben és jobb bármely más oltóanyagnál. A kormányzat állítása szerint a szerbek a Szputnyik V-t kedvelik legjobban, 40 százalék e vakcinát kívánja beadatni, 28 százalék a Pfizer/BioNTech oltóanyagát választaná, egyharmadnak pedig nincsenek konkrét elképzelései. Az orosz oltóanyag azonban még ritka Szerbiában, mint a fehér holló. A Srbija Danas portálja viszont azt közölte, a szerbek óriási lelkesedéssel oltatják be magukat a kínai vakcinával, hatalmas sorok képződtek a belgrádi vásárváros egyik oltásra használt csarnoka előtt. (A portál hitelességéről sokat elmond, hogy a napokban cikket jelentetett meg arról, hogyan fogja lerohanni a NATO Oroszországot, illetve már „minden készen áll az amerikai-kínai háborúra”). A mindenkori belgrádi kormánynak közismerten igen fontos az orosz kapcsolat, ám ez a viszony Aleksandar Vucic elnöksége alatt többször is megbicsaklott. Mára Kína vált a legkedveltebb partnerré, a rengeteg, a Szerb Haladó Párthoz (SNS) közel álló médiumokban nincs helye a Pekinget bíráló tudósításoknak. Amikor január 16-án Belgrádba érkezett a kínai vakcina első, egymillió adagot tartalmazó szállítmánya, mintha magas rangú politikust várt volna a vezetés: a repülőtéren felsorakozott a politikai elit apraja-nagyja. Vuk Vuksanovic politológus a Szabad Európa Rádió szerb adásának elmondta, ez nagyon is jól mutatja, melyek manapság a külpolitikai prioritások. Megerősítette, Oroszország helyett most már Kína a legfontosabb partner. Szerbia eddig összesen 6,5 millió vakcina beszerzését jelentette be, ami nem elég a teljes lakosságnak (egy embernek kétszeri oltásra van szüksége). Vucic elnök erre azt mondta, Kínát kéri majd meg, hogy küldjön további vakcinákat. A kínai oltóanyag mellett 54 ezer dózis érkezett a Pfizer/BioNTech termékéből – hétfőre várnak újabb szállítmányt – és 2400 a Szputnyik V-ből, amiből 40 ezer dózist várnak. Sem az amerikai-német készítményt, sem az oroszt nem részesítették olyan megkülönböztetett figyelemben, mint a kínait. Vucictól nem áll távol az öndicséret és most büszkén hirdetheti, hogy Szerbia az oltások tekintetében jobban áll, mint az Európai Unió államai. A Sinopharm termékeivel január 19-én kezdődött az oltás. A kormány már azelőtt döntött a beszerzés mellett, hogy a helyi gyógyszerészeti hatóság (ALIMS) jóváhagyását adta volna rá. A grémium két nappal azután adott zöld utat, hogy a jelentős mennyiség már Szerbiában volt, s egy nappal később meg is kezdték a tömeges oltásokat. Igen valószínű, hogy az ALIMS-t a kormányzat kész tények elé állította. Vucic azt állította, hogy „áron alul” vásárolták meg a Sinopharm vakcináját, de rejtély, hogy ez mit is jelent, mert a kínaiakkal megkötött szerződés részleteivel nem akarták untatni a közvéleményt. Vuk Vuksanovic ezzel kapcsolatban megjegyezte: lehet, hogy mindez így van, ahogy Vucic állítja, de nincs rá bizonyíték. Így azt sem lehet tudni, hogy a Szerbiába érkezett oltóanyag mekkora hányadát "adományozta" Peking és mekkora mennyiséget vásárolt Belgrád. Jellegzetesen kínai megoldás – ezt a stratégiát követték a maszkok és lélegeztetőgépek európai exportjakor –, hogy a termékek egy részét ingyen adják, így eleve függőségi viszonyt hoznak létre az adott állammal. Most vakcinadiplomáciának lehetünk tanúi Peking részéről. Kína felismerte: Szerbia nagy lehetőség a gazdasági és politikai terjeszkedésre Európában, hiszen az ország uniós integrációja ónos lassúsággal halad, ráadásul Belgrád és Moszkva viszonya sem olyan felhőtlen, mint néhány éve. A kormánypárti médiában ezért vált általánossá az EU-t ellenségnek beállítani, amellyel szemben áll Kína, a nagy barát és segítő. A szerb kormány célja az, hogy nyárig mindenkit immunissá tegyenek a koronavírussal szemben. A hivatalos közlések szerint eddig 62 esetben tapasztaltak mellékhatásokat, 35-ször a Pfizer, 26-szor a Sinopharm és egyszer a Szputnyik V esetében.