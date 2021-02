Keserű vesztesek döntötték meg a demokráciát Mianmarban

A gazdaság részleges felszabadítására készül az osztrák kormány, amelynek vasárnap tízezer fős meg nem engedett tüntetéssel kellett szembenéznie.

Békés tiltakozó sétának indult vasárnap Bécsben a vírus miatti szigorú bezárkózás elleni tüntetés, már csak azért is, mert a 17 bejelentett demonstrációból a hatóság 15-öt betiltott. Így a rendőrséget is meglepte, hogy a délután folyamán tízezer fősre nőtt a résztvevők száma, s a hangulat is annyira felforrósodott, hogy 1000 rendfenntartót vezényeltek az elsősorban a belvárosi Ringen felvonuló tömeg ellen, nem csupán rendőröket, hanem a terrorelhárítás embereit is. A rendőrség közlése szerint nagy számban vonultak fel az osztrák szélsőjobb emberei – neonácik, identitásosok, „hivatásos rendbontók”, akiket a 2019-ben még kormányon volt szabadságpárt hergelt – de tiltakoztak normál családok is, fiatal anyák babakocsikkal, akik az egyre nehezebb megélhetés és a kijárási tilalom ellen ágáltak. A belvárosi küzdelem este fél nyolcig tartott, állítólag újságírókat is támadtak a rendőrök. Karl Nehammer belügyminiszter a történéseket összegezve elmondta: 800 személyt feljelentettek, 10 embert letartóztattak, négy rendőr megsérült. A miniszter közlése szerint a demonstrálók nagyon nagy többsége nem viselt maszkot.

Már a hétvégi megmozdulás alatt sejteni lehetett, hogy a kormány bizonyos engedményeket fontolgat, annak ellenére, hogy a covid-járvány ereje egyáltalán nem a kívánt mértékben csökken. Úgy hírlik, az enyhülés február 8-tól lép életbe, de nagyon óvatosan. A legvalószínűbb az oktatás megnyitása a kisiskolások, azaz a 10 éven aluliak előtt, jóllehet a felsősök, a 10-18 év közöttiek sem voltak október óta élő oktatáson. Váltott oktatást terveznek, fél osztályos napi forgást, mindazonáltal azon gyerekeket , akikre nem tudnak az iskolán kívül vigyázni, mindennap fogadják. A felső tagozaton kötelező lesz a fertőzés ellen jobban védő FFP2 maszk viselete, s hetente legalább egyszer a tesztelés. A kereskedelem is nyit jövő hétfőtől, de a vevők számát, figyelembe véve az üzletek területét, korlátozzák. A biztonságosabb arcvédő használata eladókra, vevőkre egyaránt kötelező. Nagy vitát kavart, hogy dolgozhatnak-e újra a fodrászok, a kozmetikusok, a pedikűrösök, a múzeumok és a könyvtárak viszont látogathatók lesznek. A szenvedélyes követelés ellenére egyelőre nem fogadhatnak vendéget az éttermek, a szállodák – most márciust ígérnek nekik –, s tovább szigorítják a beutazást Ausztriába. Berepülési tilalomról hallani Nagy-Britannia, Spanyolország, Portugália esetében. Az osztrák kancellár bejelentette, segítséget ajánlott portugál kollégájának, hogy a nagyon súlyos covidos betegek kezelését Ausztria átvállalja. Sebastian Kurz közlése szerint korábban francia, olasz, montenegrói intenzív kezelésre szoruló betegeket is átvett az osztrák egészségügy.

Bécs polgármesterét az állami televízió Pressestunde című műsorában kérdezték a nagyobbik kormányzó párt, az ÖVP és az ellenzéki szociáldemokrata párt újkeletű szorosabb együttműködéséről. Az évtizedekig nagykoalíciót alkotó pártok közötti közeledés elsősorban az SPÖ-t vezető Pamela Rendi-Wagnernek köszönhető, aki az ország egyik legjobbnak mondott virológusa. Ludwig polgármester azonban kijelentette, hogy újabb koalíció csakis új választások kiírása utána képzelhető el, repülő kormányváltás nem. A koalíció kisebbik tagja, a környezetvédő zöld párt egyre inkább konfliktusba kerül a kereszténydemokrata néppárttal, amelynek belügyminisztere két grúz kislány kitoloncolását hagyta jóvá. Ludwig elvben egyetért a migráció fékezésével, a jogtalanul Ausztriában tartózkodók hazaküldésével, de szerinte a tökéletesen integrálódó grúz gyerekek kiutasítása nagyon rossz példa. A pandémia visszaszorítása, a munkájukat vesztettek megsegítése határozta meg az osztrák költségvetés tavalyi alakulását – közölte a pénzügyminiszter, aki elmondta, hogy a koronavírussal kapcsolatos kiadásokra tavaly 31 milliárd eurót fordítottak. Az adófizetők pénzét egészségügyi, munkahelyvédelmi célokra, a vállalkozások fenntartására költötték, a költségvetés hiánya elérte a 22,5 milliárd eurót. Blümel miniszter szerint a drámai hiánynak nincs alternatívája, a szociáldemokrata párt költségvetési szakértője viszont vagyonadó bevezetését sürgeti.