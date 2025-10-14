A 2009-ben még Andry Rajoelina hatalomra jutását segítő CAPSAT nevű egység szembefordult az elnökkel, és a tüntetők mellé állt, akik a lemondását követelték. A hatalomátvételre nem sokkal azután került sor, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó államfő elmozdításáról szavaztak a törvényhozásban.
A szlovák miniszterelnök csütörtökre összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot.
Tetlák Örs szerint „megpuccsolták” és „tetű módon” jártak el vele szemben.
Egy 88 éves idős férfit is huzamosabb ideig a rácsok mögött tartanának.
Rács mögött ért véget a puccskísérlet.
Ha valamelyiküket megtámadják, mind a két másik a segítségére siet.
A szaporodó puccsok és puccskísérletek nem sok jót ígérnek.
Az egyenlítő mentén elhelyezkedő nyugat-afrikai ország katonai vezetője közölte, hogy Ali Bongo Ondimba egészségi állapota miatt döntöttek így.
Az emberek ünnepelnek, a nemzetközi közösség aggódik.
Közölték, hogy további intézkedésig lezárták az ország határait, és feloszlatták az állami intézményeket, beleértve az alkotmánybíróságot is.
A Nyugat sokáig nem vette észre, hogy a Száhel-övezetben mennyire a volt gyarmatosító állam ellen fordult a hangulat. Ennek több oka van.
Korábban a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége közölte, hogy amennyiben a puccsisták nem teljesítik követeléseket, nem riad vissza a katonai beavatkozástól sem.
Hadja Lahbib belga külügyminiszterrel telefonált.
Az államcsínyt a tanácselnök utólag a romló biztonsági helyzettel indokolta, de azon vélhetően nem javítana, ha az EU beváltja fenyegetését, és felfüggeszti a nyugat-afrikai ország költségvetési támogatását.
Állítják, nem esik bántódása az elnöknek.
Hát jó. A tekintetek alapján nagyjából így foglalható össze az, ahogy a rosztoviak a városba bevonuló Wagner-csoport zsoldosait fogadták. Vezetőjével, Jevgenyij Prigozsinnal a Kreml azóta alkut kötött, a lázadásnak vége, polgárháború most nem lesz, de ez a másfél nap Rosztovban alighanem az elmúlt évtizedek történelmének legabszurdabb pillanata volt. Óvatos és nyílt rajongás, kiskutya, szelfi, ölelés, unatkozó arccal csokit majszoló zsoldosok, üdvözülten mosolygó Wagner-vezér, kétségbeesés és riadalom helyett pedig általános értetlenkedés. Képekben mutatjuk mindezt.
Méltatlansági eljárással akarják megbuktatni Agócs János elnököt. Rebesgetik, több szervezet azért fogott össze a Lungo Drommal, hogy közös erővel visszahozzák Farkas Flóriánt.
A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) szombaton egy védelmi vezetőkből álló küldöttséget meneszt a Burkina Fasó-i fővárosba, Ouagadougouba.
A hadsereg feloszlatta a parlamentet és a kormányt, egyúttal lezárta a nyugat-afrikai ország határait.
A délkelet-ázsiai országban a hadsereg februári puccsa óta legalább 1300 ember vesztette életét és több mint tízezret letartóztattak.
Moszkva azonnal cáfolta, hogy köze lenne bármiféle puccskísérlethez.
Több tucatnyi tanár békésen, táblákkal tiltakozott polgári engedetlenségi akcióval a puccsisták ellen Kartúmban.
A hadsereg vezetője kompromisszumkésznek tünteti fel magát, ám nagy kérdés, hogy lehet-e hinni neki.
A hadsereg kíméletlenül lépett fel a hétfőn a puccs ellen tüntetőkkel szemben, ám a közelmúltbeli tapasztalatok alapján korántsem biztos, hogy a junta képes lesz megtörni az emberek szabadságvágyát.