Nem tudjuk, mit kerestek itt, de ha már így alakult, szelfiztünk egyet – Galéria a Wagner-csoport által fél napra elfoglalt Rosztovból

Hát jó. A tekintetek alapján nagyjából így foglalható össze az, ahogy a rosztoviak a városba bevonuló Wagner-csoport zsoldosait fogadták. Vezetőjével, Jevgenyij Prigozsinnal a Kreml azóta alkut kötött, a lázadásnak vége, polgárháború most nem lesz, de ez a másfél nap Rosztovban alighanem az elmúlt évtizedek történelmének legabszurdabb pillanata volt. Óvatos és nyílt rajongás, kiskutya, szelfi, ölelés, unatkozó arccal csokit majszoló zsoldosok, üdvözülten mosolygó Wagner-vezér, kétségbeesés és riadalom helyett pedig általános értetlenkedés. Képekben mutatjuk mindezt.