A Haaland-kölyök eredményesebb, már húszévesen túlszárnyalta édesapját

Az ifjú norvég sztár húsz éves korára sikeresebb profi labdarúgó lett, mint édesapja a teljes pályafutása alatt.

Nehéz eldönteni, hogy előny vagy hátrány egy ifjú labdarúgó számára, ha az édesapja is ismert és elismert játékos volt. Az biztos, hogy az első lépésektől sokkal nagyobb érdeklődés kíséri a sztárcsemeték pályafutásának alakulását. Bizonyos ajtók esetleg könnyebben kinyílnak, de a nyomás is vitathatatlanul sokkal nagyobb. A hétszeres világbajnok Forma 1-es pilóta, Michael Schumacher fia, a királykategóriában idén bemutatkozó Mick Schumacher elárulta, gyermekkorában a gokartversenyeken álnéven állt rajthoz, hogy a csak a teljesítménye alapján ítéljék meg. A labdarúgóknál van olyan játékos, aki egész fiatalon sikeresebb már, mint az ldesapja volt: Alf-Inge Haaland 181 mérkőzést játszott az angol élvonalban, 34-szer lépett pályára a norvég válogatottban 2013-as visszavonulása előtt. Fia, Erling Haaland azonban már 20 évesen túlszárnyalta őt: a Borussia Dortmund színeiben a Bundesligában 28 mérkőzésen 27-szer, a Bajnokok Ligájában 12 találkozón 16-szor (ebből nyolcat még a Salzburg színeiben jegyzett) talált be a kapuba, a nemzeti együttesben hét mérkőzésen hat gól az eddigi mérlege, értéke a transfermarkt.de szakportál szerint 100 millió euró. „Motivál, hogy jobb legyek, mint az édesapám” – nyilatkozta a fiatal tehetség tavaly, mielőtt Dortmundba igazolt. Lilian Thuram a 90-es évek végén, valamint a 2000-es években a világ egyik legjobb középhátvédje volt. Világ- (1998) és Európa-bajnokságot (2000) nyert a francia válogatottal, a Parmával UEFA-kupa-győzelmet ünnepelt. Fia, Marcus Thuram általában a bal szélen szerepel támadóként. A 23 éves futballista a német élvonalban szereplő Borussia Mönchengladbach csapatában az előző szezonban 31 mérkőzésen 10 gólt szerzett, és 8 találatot készített elő, a mostani idényben a Bajnokok Ligájában kétszer betalált a Real Madrid kapujába és háromszor szerepelt a magyarokkal egy Európa-bajnoki csoportban található francia válogatottban. Jelenlegi piaci értéke 40 millió euró. A korábbi hatvanszoros válogatott labdarúgó, 2017 óta libériai miniszterelnök George Weah fia, Timothy Weah annyiban különbözik a korábban felsorolt játékosoktól, hogy ő édesapjához hasonlóan szintén csatár lett. A Paris Saint Germain akadémiája után 2019 óta a Lille csapatában játszik. A 106-szoros argentin válogatott, 2011 óta az Atlético Madrid trénereként dolgozó Diego Simeone gyermeke, Giovanni 25 évesen alapember az olasz bajnokságban, 163 találkozón 49 gólt szerzett. Játszott a Genoában, a Fiorentinában, jelenleg a Cagliari foglalkoztatja. Paolo Maldini profi pályafutása 24 éve során csak az AC Milan játékosa volt, jelenleg technikai igazgatóként dolgozik a klubnál. Fiának, a 19 éves utánpótlás-válogatott Daniel egyelőre nem fér be a felnőtt együttesbe, a hagyományok és a szurkolói tiltakozástól való félelem miatt a klub egyelőre nem adja kölcsön másik csapatnak, ahol rendszeresen kapna játéklehetőséget. A január 25. óta ismét a Hertha BSC-t ismét vezetőedzőként irányító Dárdai Pál fia, Dárdai Palkó pályafutása is ígéretesen kezdődött. A német U20-as válogatottban kétszer szerepelt, valamint 19 évesen pályára lépett a Hertha profi csapatában a német az élvonalban. Tavaly ősszel azonban visszakerült a fővárosi klub második együtteséhez, amely a német negyedosztályban játszik. A januári átigazolási időszakban az NB I-es Fehérvár szerződtette a korábbi 61-szeres válogatott játékos fiát.