Mindenki Erling Haalandról beszél, de a játékvezetőnek legalább ugyanakkora szerepe volt a 7-0-ban

Meglehet, a fenti megállapítás elsőre túlzásnak hat, ám nem lehet megfeledkezni arról, hogy Slavko Vincic hosszas videóelemzés után ítélt büntetőt a hazaiak javára, egy olyan szituációban, amikor a felvételek alapján még az sem egyértelmű, Benjamin Henrichs karjához ért-e a labda.