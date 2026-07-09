Norvég játékos először szerepel az IFFHS tízes listáján.
Az Egyesült Királyságban sokan minden idők legjobb angol együttesének tartják Manchester sokáig másodhegedűs, ma már prímás „muzsikusait”.
Meglehet, a fenti megállapítás elsőre túlzásnak hat, ám nem lehet megfeledkezni arról, hogy Slavko Vincic hosszas videóelemzés után ítélt büntetőt a hazaiak javára, egy olyan szituációban, amikor a felvételek alapján még az sem egyértelmű, Benjamin Henrichs karjához ért-e a labda.
Az ifjú norvég sztár húsz éves korára sikeresebb profi labdarúgó lett, mint édesapja a teljes pályafutása alatt.