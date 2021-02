Különutas kockázatok: messze kilógunk az uniós sorból

Magyarországon kívül egyetlen már uniós tagállam sem engedélyez vakcinát ellenőrizetlenül – reagált a Népszavának az Európai Bizottság illetékese a kormány vitatott kínai beszerzésére.

Az Európai Uniónak nem lehet kifogása az ellen, ha a magyar kormány saját hatáskörben, szakemberek bevonása nélkül importál a koronavírus megfékezésére alkalmas gyógyszert vagy oltóanyagot az országba. Ezek veszélyhelyzeti sürgősségi jóváhagyását ugyanis nem közösségi, hanem nemzeti törvények szabályozzák. Nincsenek uniós előírások, amelyek ilyen esetekben köteleznék a tagállamokat a készítmények bevizsgálására vagy ellenőrzésére. – Nem ismerünk egyetlen uniós országot sem, amelynek a törvényei megengednék, hogy a szakmai szervezetek vagy hatóságok semmilyen ellenőrzést ne végezzenek a rendkívüli engedélyezési eljárás során. De ha ez elméletileg mégis előfordulna, akkor az teljes egészében az érintett tagállam felelőssége – nyilatkozta a Népszavának Stefan De Keersmaecker bizottsági szóvivő. A magyar kormány az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) kikerülésével, a saját szakállára vásárolt kínai Sinopharm és orosz Szputnyik V oltóanyagot milliós tételekben. A kínai szer esetében ráadásul a hazai vizsgálat alól is felmentést adott a kormány. A híresztelésekkel szemben egyik készítmény gyártója sem kérvényezte még a forgalombahozatali engedélyt az EMA-nál, illetve az Európai Bizottságnál, amihez egy sor feltételnek kell megfelelniük. Ezek közé tartozik, hogy megfelelő költségvetéssel és európai gyártókapacitással rendelkezzenek, hogy a szállítmányaikat gyorsan célba juttathassák. Az orosz vakcina előállítója már felvette a kapcsolatot az Európai Gyógyszerügynökséggel, de a hivatalos kérelem benyújtásáig még nem jutott el – közölte a bizottsági szóvivő. Az első negyedévben 100 millió, a másodikban 300 millió adag oltóanyag érkezik az Európai Unió tagállamaiba – fejtette ki az Európai Parlament költségvetési bizottságának meghallgatásán Sandra Gallina, az európai uniós vakcinabeszerzések főtárgyalója, az Európai Bizottság közegészségügyi kérdésekért felelős főigazgatója, aki szerint az oltások számát tekintve az EU, mint közösség, nincs lemaradva Izrael mögött, és a helyzete sem rosszabb az Egyesült Államokénál. A tisztviselő elmondta azt is, hogy az EU27-ek a vakcinagyártókat több mint 3,4 milliárd euróval támogatják, ebből 2,7 milliárd euró származik a közösségi büdzséből, és 750 milliót a tagállamok adtak össze a fejlettségük (GNI) arányában. Sandra Gallina megerősítette: elsősorban a termelési kapacitások szűkössége okozza bizonyos szállítmányok késését, tavasztól azonban már nem lesznek ilyen problémák, hiszen több gyógyszercég is felfuttatja a gyártást. A BioNTech három gyárat épít, kettőt Németországban, egyet pedig Ausztriában.