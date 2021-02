Tizennyolc tüntető ellen intézkedtek a rendőrök a Hősök terén

A rendőrök változatlanul bruttó 200 ezer forintos cafetériát kapnak, év végi jutalmuk egy csoki volt.

Az Országos Rendőr Főkapitányság (ORFK) megküldte az érintett szakszervezeteknek a 2021-re tervezett béren kívüli juttatásokról szóló előterjesztést, hogy mondjanak róla véleményt. A három dokumentumba szedett szabályozás helyett egyszerűbb lett volna annyit írniuk, hogy semmi nem változik, a rendőrségi dolgozók azt kapják, amit eddig, egy fillérrel sem emelkedik a bruttó 200 ezer forintos, csak a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás, szállás vagy szabadidő alszámláján elkölthető cafetéria keretük és marad bruttó évi négyezer forint a munkáltatói bankszámla hozzájárulás. A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) internetes oldalára is kitette azt a válaszlevelet, amit Bárdos Judit elnök fogalmazott meg a tagságtól beérkezett reagálások alapján Gömbös Sándornak, az ORFK hivatalvezetőjének címezve. A vélemények elkeseredést, kiégést mutatnak. Kiemelik, hogy tavaly év végén a vezetők megbecsülését béremelés formájában fejezték ki, miközben a dolgozóknak több helyen is sikerült „vagy 2 szem szaloncukor, vagy 1 szem mini csokoládé ( természetesen a munkahely megnevezésével) juttatásával kellemes ünnepeket kívánni”. Tavaly ráadásul sem a belügyminiszter, sem az országos rendőrfőkapitány nem köszönte meg az állomány éves munkáját – folytatódik a sérelmek felsorolása, amit úgy összegez a BRDSZ elnöke, hogy a rendőrség és a tárca vezetése évek óta „figyelmen kívül hagyja az általa irányított állomány elszegényedését, munkahelyi kizsigerelését”. A veszélyhelyzetre hivatkozva röghöz kötötték a teljes állományt és megbecsülés helyett különböző korlátozó intézkedéseket vezettek be – olvasható a folytatásban. A levél kitér arra is, hogy a pandémia alatt is minőségi munkát végző rendőrökkel együtt szolgáló katonák javadalmazása magasabb. A szakszervezet arra is figyelmezteti a rendvédelem irányítóit, hogy „az állomány ugrásra készen várja a veszélyhelyzet feloldását és a szervezettől való elmenetelének a lehetőségét”. A Népszava kérdéseire válaszolva Bárdos Judit kiemelte, hogy a 2014-es költségvetési törvény lehetőséget adott a számlavezetési díj havi ezer forintra emelésére, jogilag tehát megtehetnék, hogy változtatnak az évek óta négyezer forintos bruttó összegen. Ráadásul a központi igazgatásban és a rendvédelem más területein is általános, hogy rég évi 12 ezer forintra emelték a keretet – erre már tavaly is emlékeztették az ORFK vezetését, de hiába. Ennél is rosszabb a nagyobbik béren kívüli juttatás története – tette hozzá a BRDSZ elnöke. 2010 januárjában ugyanis négy rendvédelmi szakszervezet abban állapodott meg a kormánnyal, hogy a cafetéria összege a mindenkori illetményalap hat és félszerese lesz. Ez alapján akkor és most is 251 225 forint lenne az éves keret, hiszen az illetményalap sem emelkedett több mint egy évtizede, ma is 38 650 forint. Csakhogy a kormány a következő évben bevezette a cafetéria plafont, így még ezt a plusz ötvenezret sem kapták meg a rendvédelmi dolgozók – emlékeztetett Bárdos Judit, hozzátéve, hogy tavaly már meg lehetett volna duplázni az összeget, a kormány a közszférában 400 ezer, a versenyszférában 800 ezer forintra emelte a juttatás plafonját, de a rendvédelemben nem történt változás. Ha rákérdeznek ennek okára, mindig annyi a válasz, hogy az emelésre nincs pénz.