Szerződtette Khedirát a Hertha

Német lapinformációk szerint Sami Khedira a Dárdai Pál edzette német élvonalbeli Hertha BSC labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását. A Bild című lap úgy tudja, hogy a 33 éves játékos – aki tagja volt a 2014-ben világbajnokságot nyert német labdarúgó-válogatottnak – az elmúlt hétvégét már Berlinben töltötte. A nemzetközi átigazolási időszak hétfőn éjfélkor jár le, eddig a fővárosi klub nem jelentette be a középpályás leigazolását. Egyes sajtóinformációk szerint a futballista szerződését már felbontották a Juventus csapatánál, ebben az esetben új klubjának nem kellene fizetnie Khedira játékjogáért. A játékos így is sokba kerülne a berlinieknek, akiknél várhatóan csak nyárig írja alá megállapodását, kétmillió eurós fizetésért. Khedira a Juventusnál évi ötmillió eurót kapott, az őszi szezonban egyetlen percet sem játszott, még a mérkőzésekre sem nevezték be. „Hálás vagyok a torinói klubnak és Andrea Pirlo vezetőedzőnek, 2015-ben jöttem ide, nagy szeretettel fogadtak, amikor hosszabb ideig sérült voltam, akkor is mindenben támogattak – mondta Khedira a ZDF német állami televíziónak tavaly decemberi interjújában. – Pirlo a mostani szezon rajtja előtt beszélt velem, elmondta, hogy nem férek bele az elképzeléseibe, de sokra tart és az edzéseken számít a munkámra, amivel segíteni tudom a mérkőzéseken pályára lépők felkészülését.” „A Hertha BSC-nek és Dárdai Pál vezetőedzőnek óriási szüksége van egy vezéregyéniségre a pályán – jelentette ki Stefan Effenberg, korábbi válogatott játékos, a Sport1 német csatorna szakértője. – Khedira igazi vezéregyéniség, győztes típus.” A Hertha BSC célja a szezon előtt az európai kupaszereplés kiharcolása volt, ezzel szemben az együttes jelenleg a 15. helyen áll a tabellán és csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg az osztályozós pozíciót elfoglaló Bielefeldet.