Lavrov: Moszkva bizonyítékot vár Stockholmtól, hogy Navalnijt novicsokkal mérgezték meg

A rendőrségi jegyzőkönyv szerint Szalay-Bobrovniczky Vince „az alkoholos befolyásoltság egyértelmű jeleit mutatta.

Nyolc évvel ezelőtt Szalay-Bobrovniczky Vince, akkor Magyarország bécsi nagykövete, részegen, gyerekeivel az autójában karambolozott Bécsben. Az ügyet csendben elrendezték Ausztriában, pedig letöltendő börtönbüntetés is járhatott volna érte – számolt be róla a Telex . Szalay-Bobrovniczky Vince jelenleg a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. A portál azt írja, hogy a diplomata a baleset idején több szabályt is megszegett. Szalay-Bobrovniczky 2013. április 26-án este a családjával hazafelé tartott a nagykövetség szolgálati Mercedesével, amikor befékezett előtte egy taxi. A nagykövet nekihajtott az autónak, amely az ütközés következtében belecsúszott egy éppen kifelé parkoló A-osztályú Mercedesbe. A helyszínre érkező rendőrök Szalay-Bobrovniczkynél előzetes légalkoholszintet mértek, a szonda 0,84 mg/l-t mutatott.

A rendőrségi jegyzőkönyv szerint a nagykövet „az alkoholos befolyásoltság egyértelmű jeleit mutatta, egyértelműen érezhető volt a szájából az alkoholos italok szaga, és láthatóan be voltak vörösödve a kötőhártyái is”.

A nagykövetség ötszemélyes szolgálati autójában hatan utaztak, a diplomatán kívül felesége és négy gyermekük. A rendőrség szerint nem szereltek fel biztonsági eszközöket a gyerekeknek. Szalay-Bobrovniczkyék sérülés nélkül kiszálltak, a másik két autóban azonban ketten könnyebben megsérültek: a taxi utasa, valamint a másik Mercedes sofőrje, egyiküket kórházba is szállították, ahonnan rövid időn belül hazaengedték. A nagykövet a helyszínen bemutatta a Európai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Szövetségi Minisztérium vörös legitimációs kártyáját, az előzetes légalkoholszint-mérést követően pedig elutasította az önkéntes alapú légalkoholszint-mérést. Arra a Telex emlékeztet, hogy Ausztriában előzetes alkoholszintet mérnek egy nem kalibrálható eszközzel. Ha józannak méri a sofőrt, továbbengedik, de ha nem, akkor előveszik a kalibrált szondát. Szalay-Bobrovniczky a lapnak azt állította, hogy a helyszínen lemondott diplomáciai mentességéről és alávetette magát a rendőrségi intézkedésnek. A cikkben viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy a nagykövet a helyszínen nem volt hajlandó megfújni a kalibrált szondát, a diplomáciai mentességről pedig nem is mondhat le egy diplomata; azt csak a küldő ország oldhatja fel. A politikus a Telex érdeklődésére azt válaszolta, hogy

„biztos voltam abban, hogy csak az osztrák szabályok által megengedett mértékben fogyasztottam alkoholt; vélhetően azért, mert ebben az időszakban egy vírusos megbetegedés miatt gyógyszert szedtem, amelyről orvosi igazolással is rendelkezem, az alkoholszonda magasabb értéket mutatott a megengedettnél”.

A lap azt írja, hogy Szalay-Bobrovniczky elhallgatta a Külügyminisztérium elől a karambol körülményeit. A 2013. április 30-án készült hivatalos feljegyzésében a külügy Létesítménygazdálkodási Főosztályának a nagykövet egy egyszerű közlekedési balesetként vázolta a történteket. Azt kihagyta a feljegyzésből, hogy ittas volt, és az utasai is szabálytalanul tartózkodtak a járműben. Ráadásul Szalay-Bobrovniczky akkor a külügynek azt állította, hogy hivatalos fogadáson vett részt, és azt sem említette meg, hogy az osztrák államügyészség a sérültek miatt hivatalból nyomozati eljárást indított. A Telex szerint ha nincs diplomáciai mentessége, akkor önmagában a kalibrált szonda megfújásának az elutasítása miatt az osztrák törvények szerint minimum fél évre el kellett volna venni a jogosítványát; 1600 és 5900 euró közötti büntetés megfizetésére is kötelezhették volna; közlekedéspszichológiai véleményt állítottak volna ki róla; és továbbképzésen is részt kellett volna vennie. Az osztrák államügyészség két hónappal a baleset után, 2013. június 17-én lezárta az ügyet. A megszüntető határozatban a bécsi diplomáciai egyezményre hivatkoztak, amely szerint „az ügyészségnek tartózkodnia kell a bűncselekmény felderítésétől, és le kell állítania az erre vonatkozó eljárást, ha az előzetes vizsgálat alapján a bűncselekmény nem jár bírósági büntetéssel, vagy a vádlott további büntetőeljárása jogi okokból elfogadhatatlan lenne”. A korábbi nagykövet a Telexnek azt írta, hogy „az eseményről a Külügyminisztériumot szóban és írásban is azonnal tájékoztattam, a belső vizsgálat pedig szintén megállapította a jogellenesség és a személyes felelősség hiányát”. A portál információi szerint azonban a külügyben többször próbálták megtudni Szalay-Bobrovniczkytől, hogy pontosan mi is történt vele azon a péntek estén. Ez azért is érdekes, hogy a balesetben érintett három autóban keletkezett milliós károk casco biztosítás terhére történő rendezése szabályosan és jogszerűen történt-e. Még 2014. március közepén is bekérték a Létesítménygazdálkodási Főosztálytól a balesetről a dokumentumokat, de a Telex úgy tudja, hogy az iratok hivatalosan sosem érkeztek meg a minisztériumba.