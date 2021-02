Elkezdődhet a Lánchíd felújítása

Az országos tisztifőorvos szerint a szállítmány „már a magyar utakat rója”.

György István, a Miniszterelnökség államtitkára adott ismertetést a koronavírus elleni oltásokról az Operatív törzs keddi tájékoztatóján. Eszerint lezárult az egészségügyi dolgozók, illetve a szociális intézmények dolgozóinak és lakóinak beoltása. Bejelentette, hogy 82 ezer dolgozót és szociális gondozottat oltottak be a szociális intézményekben, az egészségügyi dolgozóknak pedig 93 százaléka kapta meg a védőoltást. Az oltócsoportok 1875 intézményi helyszínen jártak, de 64 helyszínen el kellett halasztani az oltást, mert Covid-fertőzött volt az otthonban. Később a kimaradtakat is beoltják a vakcinával. Csütörtökön indul a védőoltásra regisztrált legidősebbek beoltása. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországra kevesebb vakcina érkezett vasárnap az ígértnél, ezért a heti oltási tervet át kell dolgozni . A várt 18 ezer helyett 11 ezer Moderna-vakcinát kaptak. A háziorvosoknak, összesen 5400 praxisnak 6-6 személyt kell kiválasztania, akik a kórházi oltópontokon megkapják a Pfizer vakcináját. Ez mintegy 30 ezer idős ember beoltását jelenti. Közlése szerint a Moderna vakcináját most 1080 háziorvos kapja meg. Ígérete szerint hamarosan azoknak is jut az oltóanyagból, akik most kimaradnak. Beszélt arról, hogy egy idős ember érdeklődött a háziorvosnál, de nem volt rajta az oltási listán. Az államtitkár kérte, hogy senki ne aggódjon, mert minden regisztrált neve el fog jutni a háziorvosához. Hangsúlyozta, hogy óriási szervezőmunkát és nagy türelmet igényel az egész ország beoltása. Remélte, hogy hamarosan a vakcinák is megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak. Hangsúlyozta, hogy minden vakcinát beadnak, oltóanyag nem marad felhasználatlanul. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője ismertette a rendőrségi adatokat. Eszerint az elmúlt 24 órában 213 ember ellen intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt, és 383-an szegték meg a kijárási korlátozásokat. Jelenleg 18 030 hatósági karantén van az országban. Müller Cecília ismertette a járványügyi adatokat , amelyek szerinte továbbra is kedvezően alakulnak Magyarországon. Eszerint újabb 578 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 369 288-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 78, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 656-ra emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 268 803, az aktív fertőzötteké pedig 87 829. Kórházban 3729 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 272-en vannak lélegeztetőgépen. Két áldozat is 38 éves volt, a legidősebb pedig 96 éves. Hangsúlyozta, hogy a fertőzés természete nem változott, ezért azok, akik veszélyeztetett, magas kockázatú csoportba tartoznak, azok nagyon vigyázzanak az „alapbetegségeiknek a karbantartására”. Azt mondta, hogy látják, hogy a védőoltással az idős emberek egyfajta terhet tehetnek le magukról. Ugyanakkor a pandémiának nincs vége, a szennyvízvizsgálatokból továbbra is kimutatják a vírus örökítőanyagát.