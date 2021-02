Esős, borult időre készüljön szerdán

A Lounge Group és a 90.9 Jazzy Rádió közötti koprodukció keretében a Márkamonitor című műsorban február 3-án 19 órakor lesz először hallható az új marketingkommunikációs műsorblokk, az L20, amely a cégcsoport nagysikerű podcast sorozatának nevét viseli.

A technológiai fejlődésnek, az egyre gyorsabb életritmusnak köszönhetően a felhasználók zöme rövid idő alatt, felszínesen fogyaszt hatalmas mennyiségű információt, sokféle felületen. A legtöbb tartalomszolgáltató emiatt a piaci helyzetnek megfelelve, nagy mennyiségű, gyorsan, könnyen fogyasztható tartalommal igyekezett célközönségének figyelmét lekötni, leginkább a minél magasabb elérést szem előtt tartva. A piac ebből a mennyiségalapú helyzetből jelenleg úgy próbál kilábalni, hogy egyre inkább felértékeli a minőségi tartalmakat, elérve ezáltal azt a célcsoportot, aki befogadója is ezen színvonalas témáknak. A podcast ennek a piaci igénynek megfelelve az egyik pozitív válasz, és megoldást jelent azok számára, akik szeretnének alaposabban elmerülni egy-egy témában, szakértők által közvetítve. A 2020 őszén indult sorozatot a Lounge Group USA-ban és Magyarországon párhuzamosan végzett reprezentatív kutatása hívta életre. A podcast ugyan eredetileg egy olyan hanganyag, amit készítője az interneten tesz közzé és online hallgatható, ám a részenként átlagosan 10 000 hallgatót vonzó csatorna hatalmas sikerre tett szert, így egy szélesebb közönséget elérő platformon, a 90.9 Jazzy Rádión is hallhatóvá válik.

Hidvégi Krisztina Fotó: Lounge Group

„A podcast, mint műfaj leginkább a rádiós beszélgetésműsorokból eredeztethető. Így mikor megszületett az ötlet a sorozatunk továbbfejlesztésére, egyértelmű volt, hogy ezen csatorna kiemelkedő szereplői közül választunk partnert. A Márkamonitor régóta felkeltette az érdeklődésünket, hiszen több alkalommal foglalkoztak az ügynökségünk számára is kiemelten fontos területekkel.” – fejtette ki Hidvégi Krisztina, a Lounge Group médiaigazgatója.

Kelemen Zsolt Fotó: Lounge Group

A jövőben az L20 blokkokban a területükön – ügyfél és ügynökségi oldalon – kiemelkedő szakemberekkel beszélget majd Szakács László műsorvezető is egy-egy érdekes marketingkommunikációs témáról, a televíziózástól kezdve az online rendezvényeken át egészen a médiajog változásáig. A tervek szerint több résztvevős, interaktív beszélgetésekre is sor kerül, amint a járványhelyzet engedi. Az első adásban Kelemen Zsolt, a Lounge Group Head of Digital szakembere beszél a közösségi felületek jelenéről, az új év trendjeiről és az oldalak véleményformáló szerepéről, így például a Facebookról és a LinkedInről is.

Suri Imre Fotó: Gacsádi Albert

„A 90.9 Jazzy Rádió a kezdetektől a minőségi időtöltés és a tartalmas kikapcsolódás, a szórakoztatva informálás csatornája. A rádió elkötelezett amellett, hogy az idehaza egyedi zenei kínálatát olyan beszélgetésekkel egészítse ki, amelyek egyrészt a hallgatókat érdekes, változatos témákkal szolgálják ki, másrészt fontosak, értékesek annyira, hogy a műsorokról időben leválva, az online térben podcastok formájában is visszahallgathatók legyenek. Egy ilyen kommunikációs szakmai közös projekt létrehozására teszünk kísérletet a Lounge Grouppal. Ehhez optimális keretet nyújt a marketingkommunikáció világát kiválóan ismerő Szakács László és az általa vezetett Márkamonitor.” – mondta Suri Imre, a 90.9 Jazzy Rádió ügyvezető igazgatója. A rádiós adások podcast verziói a sugárzást követő napon a Lounge Group online felületein is elérhetővé válnak, ahol a régebbi műsorok is visszahallgathatók.