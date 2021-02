Most hogy jön az uniós pénz, egy összegben kifizeti a kormányzat február végéig a bértámogatást

Nem tétlenkedik tovább a kormány és azonnal lép.

Az elszámolási rendszer is változik: a bérek kifizetését, illetve a dolgozó megtartását az érintett hónapot követően ellenőrzik. A Magyar Nemzet értesülése már csak annak fényében is különösen érdekes, hogy - mint lapunk is megírta - az Európai Bizottság újabb 304 millió eurót (mintegy 108 milliárd forintot) folyósított Magyarországnak a koronavírus-járvány miatt megnövekedett munkanélküliség mérséklését célzó uniós program (SURE) forrásaiból.