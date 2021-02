A vakcina elosztás az új akadály

Nem kapták meg levélben a „kiválasztottak” listáját a háziorvosok, maguknak kellett utánajárniuk, kit is kellene beoltaniuk. Nem zökkenőmentes a felkészülés.

Csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon – közölte György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Hozzátette: az érintetteket már vélhetően értesítette is a háziorvosuk, de szerdáig keresni fogja őket. Ez utóbbi kijelentése nem feltétlenül pontos: lapunk információi szerint ugyanis meglehetősen lassan, akadozva jutnak információhoz a háziorvosok és így az oltatásra várók. Olyannyira, hogy a háziorvosok egy része már az oltandó páciensek listáját is hiába várta, noha korábban megígérték azt minden praxisnak. A kormányzati apparátus a jelek szerint egyelőre a viszonylag kevés vakcina elosztásával sem boldogul. A tegnapra kialakult káoszról sokat elárul az: Borsodban a háziorvosok a kormányhivatal tisztiorvosától kértek segítséget, kit is kellene oltaniuk, de az illetékes sem rendelkezett erről információval. Később aztán az egyik háziorvos addig kutakodott a világhálón, mígnem rátalált a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján a változásjelentések közé eldugva egy furcsa fájlra. Nos, ez volt az ő listája. A háziorvos tájékoztatta a lista megtalálásáról a tisztiorvost, aki aztán már mint hivatalos tájékoztatást küldte körbe a hozzátartozó praxisoknak az internetese elérési útvonalat. Forrásaink szerint több helyen a nehezen megtalált listák is zavart keltettek. Volt ugyanis, ahol csak néhány embert, másutt több tucat pácienst jelöltek meg oltandóként. Utóbbi esetekben elbizonytalanodott az orvosok egy része, hiszen nem tudták, ki választja ki a hozzá sorolt 60-70 emberből azt a 16-ot, akit most csütörtöktől oltani kell. Tíz-tíz ember az adott praxisban, és minden körzetből hat-hat páciens a megyei vagy városi kórházi oltópontokon kapja meg a vakcinát. Komáromi Zoltán budai háziorvosnak 155 olyan páciense van, akinek a kormányzati prioritási lista szerint meg kellene kapnia az oltást. Ám az ő listájára is 66 ember került. Nála több mint 40 reklamált, mert nem is szerepel az oltandók között, pedig valamennyien regisztráltak a kormányzati honlapon az oltásra. Mint azt lapunknak elmondta, ő mind a tíz oltandó páciensét személyesen hívta fel telefonon, elmondta nekik, hogy elvben péntek délelőtt megkaphatják az oltást. Pontos időpontot azonban nem tudott adni, mert még nincs nála az oltóanyag. Egy dunántúli háziorvost is elbizonytalanított az, hogy a neki szóló, 22 pácienst tartalmazó listából kit, melyik hat embert utaztassa az oltópontra. Az érintettek valamennyien járóképesek, akit viszont elküld az oltópontra, azzal „ki lesz tolva”, hiszen rámegy az egész napja a félórás programra. Az a háziorvos sem lehetett nyugodt, aki időben megtalálta, megkapta a neki szóló pácienslistát, és értesítette is az érintetteket: kedd hajnalban ugyanis jött az újratervezés. Kiderült ugyanis, hogy a reméltnél kevesebb oltóanyag érkezik az országba. Volt olyan háziorvosok, akivel közölték: mégsem jut oltás a körzetébe. Ezeknél a praxisoknál minden kezdődött elölről, egyesével le kellett mondani az érintettek oltását. Az országban mintegy 5000 praxisnak készült lista a legidősebb páciensekről, de a körzetek közül eredetileg is csak 1800-ba jutott volna oltóanyag. György István államtitkár tegnap már azt közölte: csak 1080 praxis kap 1-1 ampullát. Mivel egy ampulla 10 embernek elég, ez a mennyiség több mint 10 ezer ember beoltását teszi lehetővé.