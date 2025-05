Új arcát mutatja a koronavírus, a szamárköhögés elleni vakcinára mind nagyobb a kereslet

A fővárosban praktizáló Keczéry Attila háziorvosnak a felső légúti tünetekkel érkező páciensei közül hétfőn háromból kettőnél teszt is igazolta a Covid-fertőzést. Azaz, – mondta lapunknak – szerinte van Covid-járvány, ha most nem is okoz annyira súlyos megbetegedést, mint annak idején az eredeti vírus. Az érintett betegeinek magas a láza, levertek, köhögnek izomfájdalmai, és gyomor-bélpanaszai is vannak.