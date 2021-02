Egy bosszúszomjas volt férjet és két elítéltet ébresztettek hajnalban a rendőrök (videó)

Jó poénnak tartottak kirabolni járókelőket. A bíróság letöltendővel díjazta az útonállókat.

Egy ötfős galeri ügyében hozott ítéletet kedden a bíróság. A társaság több alkalommal rabolt ki kiskorúakat Budán. A vádirat szerint a négy fiatalkorú és egy 18 éves fiatal felnőtt 2019. március 9-én 22 óra körül, a Gellért-hegyen találkoztak két kamasszal.



Először színleg szóba elegyedtek, majd körülvették, bántalmazni kezdték őket, és elvették értékeiket. A támadók karórát, fülhallgatót, mobiltelefont, baseball sapkát zsákmányoltak.

Egy órával később a Móricz Zsigmond körtéren folytatták tovább az ámokfutásukat. Itt is leszólítottak egy tinit, és követelték, hogy adja át a nála lévő hangszórót. Amikor a sértett erre nem volt hajlandó, két fiatalkorú, társaik erőfölény biztosító jelenléte mellett, bántalmazta, és egyikük elvette tőle. Most a bíróság egyiküket 2 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére, másikukat 1 év 10 hónap fiatalkorúak fogházára, kettő további fiatalkorút 3-3 év javítóintézeti nevelésre, a fiatal felnőttet 4 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ítélet az 1 év 10 hónap fiatalkorúak fogházára ítélt vádlott vonatkozásában jogerős, társai ügyét a Fővárosi Törvényszék tárgyalja másodfokon - közölte a vádhatóság lapunkhoz is eljutatott tájékoztatásban.