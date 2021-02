Felfüggesztettet kapott a férfi, aki azt mondta, robbantani fog, ha az általa megnevezett nő nem visz neki meztelenül 30 ezer forintot

A törökszentmiklósi férfi emellett egy ismerősét életveszélyesen megsebesítette. Állítása szerint csak meg akarta őt ijeszteni.

Jogerősen 12 év börtönbüntetéssel sújtotta szerdán a Szegedi Ítélőtábla azt a törökszentmiklósi férfit, aki 2019-ben azzal fenyegetőzött, hogy levágja unokája fejét, egy ismerősét pedig megszúrta, életveszélyes sérüléseket okozva neki.

A táblabíróság életveszélyt okozó testi sértés, személyi szabadság megsértésének és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek a jelenleg 54 éves vádlottat mint különös visszaesőt, és döntött arról, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra.

A korábbi büntetéséből feltételes szabadságra bocsátott vádlott 2019. március 16-án rokonaival és két ismerősével meglátogatta börtönben lévő fiát. Kocsival mentek, az úton a férfi lerészegedett és veszekedni kezdett élettársával, aki ezt megelégelte, amikor pedig visszatértek lakóhelyükre, egy élelmiszerboltnál kiszállt, és elment. Mikor a vádlott nem találta élettársát, agresszívvá vált, és üvöltözni kezdett. A tízéves unokájának azt mondta, levágja a fejét, ha nem kerül elő a nagyanyja. A többieket pedig azzal fenyegette, hogy ők is kapni fognak. Végül felszólította őket, hogy menjenek a házába. Mivel ismerték a büntetett előéletű férfit, így féltek tőle, teljesítették, amit kért. A vádlott bezárta maguk mögött az udvari kaput, majd a bejárati ajtót is. A nappaliban a bárpulthoz lépett, és a fiókból elővett egy 27 centis kést, amelyet a pultra tett. A férfi folyamatosan fenyegetőzött és kiabált az unokájával. A többiek próbálták nyugtatni, és bár úgy tűnt, sikerrel járnak, a férfi magához vette a kést, majd a neki háttal ülő ismerősét megszúrta. A három ruhadarabon is áthatoló szúrás több belső szervet is érintett. A vádlott, látva, hogy a férfi vérzik, azt mondta, menjen orvoshoz, és elengedte őket. A közvetlen életveszélyes sérüléseket szenvedő férfihoz mentőt hívtak, az idejében érkező orvosi ellátás megmentette az életét.

Az utolsó szó jogán a vádlott azt állította, csupán megijeszteni akarta ismerősét, és megbánta a történteket.

A táblabíróság döntésével súlyosbította az első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék által a vádlottra kiszabott tízéves büntetést. Benedek Tibor tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, a korábban az ugyanilyen bűncselekmények miatt elítélt férfi esetében a tízéves – középmértéknek megfelelő – büntetés túlzottan enyhe volt.