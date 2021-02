Eljegyzés, jacuzzi, földbirtok

Eddig életük, anyagi helyzetük, munkájuk nem tette lehetővé ezt a nagy ügyletet – mondják a helyiek Rogán Antal hirtelen földbirtokossá lett új családjáról.

– Rogán Antal dédestapolcsányi apósa nemhogy több száz hektáron nem lenne képes gazdálkodni, eddig még a saját kertjét sem művelte meg – mondta a borsodi község egyik lakója szerdán. Ha nem is így, de ugyanezt mondta egy másik falubeli is: – Talán a kapáról sem tudja eldönteni, melyik az eleje, s melyik a vége. Mindketten arra utaltak: különös, hogy épp a politikus új felesége és szülei, meg két magánszemély kötött óriási – állam- illetve NER-közeli hitellel segített, ezerhektáros – földügyletet tavaly, nem sokkal a miniszter esküvője előtt. Dédestapolcsányban tegnap többen is azt mesélték, hogy a tavaly nyári eljegyzés után látványosan megváltozott a miniszter új felesége, Rogán Barbara családjának élete. A családfő már nem egy használt Forddal, hanem egy vadonatúj, drága Volkswagennel jár, házukat néhány hónappal ezelőtt kívül-belül felújították, a kertet parkosították, a helyiek szerint még úszómedence és jacuzzi is került a portára, amit kamerákkal, elektromos kapuval is védenek.

Mint arról már írtunk, az Átlátszó derítette ki, hogy a politikus új felesége és szülei, meg két magánszemély 1022 hektárról írt szerződést vevőként, úgy, hogy mindössze 83 millió önrészre kaphatnak mintegy 1,6 milliárdos hitelt a korábban állami, ma már NER-közeli Budapest Banktól. A szerződés a földügyi eljárások miatt legkorábban márciusban „élesedhet.” A család földvásárlásáról szóló hírek gyorsan terjednek a faluban, nemigen találkoztunk olyan emberrel, aki ne tudott volna az üzletről. Azt viszont senki nem tudta pontosan megmondani, valójában mivel foglalkozik a dédestapolcsányi családfő és a felesége. A válasz rendszerint az volt, hogy mindig belefogtak valamilyen bizniszbe, de nagy sikereket nem értek el. – Megvettek egy-két rossz házat a faluban, de nem hallottam, hogy fel is újították volna azokat. A nagyszülők zöldséget árultak, nyitottak kisebb boltokat, máskülönben élték a falusiak életét, kivéve, hogy nem gazdálkodtak sose – mondta az egyik szomszéd. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a föld ne érdekelte volna őket. Legalábbis a családfő egy közeli ismerőse azt mondta, hogy a férfi már tíz-tizenöt éve rendszeresen közvetít földeket a környéken eladók és vevők között. A jól értesült ismerős azt is mondta: a most nyilvánosságra került adásvételi szerződésben eladóként szereplők közül többnek is segített termőföldhöz jutni Sáta, Nekézseny, Lénárddaróc, Dédestapolcsány és más itteni falvak környékén. Régebben errefelé szinte fillérekért lehetett területet venni, ma azonban már akár fél-egymillió forint is lehet egy hektár szántó. Az eladók jó néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokból települtek részben vissza ide, majd nemrégiben, idős koruk miatt felhagytak a gazdálkodással, áruba bocsátották a földeket és visszamentek Amerikába. Rájuk mindenki jó szívvel emlékezett a faluban, mert sokaknak adtak munkát és szerették a gazdálkodást. Lénárddaróci tehenészeti telepüket már évek óta árulják, állatok sincsenek már, ezért a helyiek azt remélik, Rogán Antal apósa újra életet lehel majd a gazdaságba. Őt magát otthonában hiába kerestük, a feleségét ugyan egy pillanatra láttuk előbukkanni a teraszon, de nem nyitott kaput. Az új Volkswagent – amire illett a férfi autójáról adott dédestapolcsányi leírás – láttuk a lénárddaróci tehenészeti telep előtt is. A szemben dolgozó, árkot ásó munkások is megerősítették, hogy ezzel ő szokott járni, de ide is hiába csengettünk, nem jutottunk be. – Ha az itt élőknek adnának munkát, senki nem bánná, hogy Rogán apósa a munkáltató! – mondta egy helybeli. Más viszont inkább attól tartott: gazdálkodás helyett felveszik majd a területalapú támogatást, lekaszálják a hasznot, az itt élők meg örülhetnek, ha az új tulajdonosok nem teszik rá a kezüket a környék gyöngyszemére, a most még állami kezelésben lévő lázbérci víztározóra is, ahol a helyiek pecáznak. Merthogy a földek, amiket megvettek, ahhoz is elég közel helyezkednek el.