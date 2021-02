Felújítás helyett óriás beruházás a Fertő tónál

Rejtegetik a kíváncsi szemek elől a Fertő tónál épülő óriási turistaközpontot. A teherautók a szőlőtőkék között dübörögnek, a helyiek meg nagyot kerülnek, ha látni akarják a vizet.

Ötpercenként jön egy teherautó – legyintett lemondóan egy fiatal nő a reggeli kutyasétáltatás közben a Sopront és Fertőrákost összekötő Fehér útnál. A számtalan nehézjárművel a Fertő tó partjára tervezett, 32 milliárd forintból készülő turistaközpont építésén dolgoznak - a kocsik nyomában mindenütt száll a por és apró szürke darabokra morzsolódik a szőlőtőkék között kanyargó flaszter. A gyümölcsösök tövében felszántott sár jelzi, hogy a járművek kínkeservesen kerülgetik egymást egy olyan úton, amelyet eredetileg a Káposztás hegy szőlészeinek forgalmára méreteztek. Míg a teherautókat közelről, a fertőrákosi öbölbe tervezett óriásberuházást csak a távolból lehet figyelni. Az építkezéshez vezető utakat lezárták, így a vízparti munkálatokat elkerítették a kíváncsi szemektől. Az érdeklődőknek marad a távcső: a tó feletti hegyormon például egy hobbi madarásszal találkozunk, aki a telelő nyári ludak helyett az építkezés távolban derengő foltjait leste. Annyit kiveszünk mi is, hogy a tóparton javában dolgoznak a markolók, a világörökségi terület jelképes cölöpházaiból már csak kettő maradt, helyettük kék munkásbodegákkal rakták teli a tópartot. A beruházásról a projektet levezénylő Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. (SFTF) annyit közölt, hogy jelenleg a mélyépítési és a közművesítési munkák folynak, de hamarosan nekilátnak a kotrási és partfalépítési feladatoknak is. Ezek során elkészülnek a csónak-, vitorlás- és sétahajókikötők, az iszap tárolására pedig zagytározókat építenek. Ez 8,6 milliárd forintba kerül és tizenhat hónapig tart. Ezután húzzák fel az épületeket. A SFTF szerint napi 25-30 teherautó halad keresztül a Fehér úton, a cég állítása szerint pedig azért ezt az útvonalat választottak, mert a három lehetséges alternatíva nagyobb környezetterheléssel járt volna. Ugyanakkor a Zrt, azt ígérte: a forgalom miatt keletkezett úthibákat kijavítja. Az egyik szőlő dűlőjét már kiszélesítették és felszórták murvával, hogy jobban bírja a terhelést – mindezt nem messze a Nemzeti Park táblától.

– Megette a fene – dühöngött egy idős hölgy, aki a férjével éppen a szőlőben dolgozott. Állítása szerint a teherautók a faluba is bemennek, pedig azt ígérték, hogy ilyen nem lesz.

És valóban: a rövid időn belül érkező öt nehézjárműből csak három kanyarodott rá a földútra, az utolsó kettő sofőrje gázt adott és behajtott a településre. Nemsokára csatlakozott hozzánk egy mopszlijukat sétáltató helyi házaspár. Abban mindenki egyetértett, hogy a fertőrákosiaknak senki sem mondta el, mi is épül a tóparton. (A sajtóval sem közlékenyek: korábban a soproni, most a fertőrákosi polgármester sem reagált megkeresésünkre.) A helyiek ennek megfelelően azt sem tudják, hogy mikor mehetnek majd újra a tóba, a part ugyanis már két szezon óta elérhetetlen számukra. Sokan úgy saccolják, hogy a következő két nyáron is csak a kerítés mögül vagy a hegy tetejéről nézhetik a tavat, de ha bele is akarnak menni, akkor célszerű Ausztriába átmenni. A falu egyébként megosztott a beruházással kapcsolatban. A házaspár szerint az mindenképpen előnyös, hogy felújítják a régi kikötőt, ám attól tartanak, pár év múlva egy tájba nem illő „űrkikötőt” látnak majd a parton. Egy idős tanítónő viszont örül. – Pénz áll majd a házhoz – mondta, és magyarázatul hozzátette: – A tópartra álmodott turistacentrumba özönleni fognak a vendégek és a falusiak jó pénzért tudják majd kiadni a szállásaikat. A valóban rossz állapotban lévő fertőrákosi öböl felújításra szorult, ám a helyiek szerint renoválás helyett meglódult a döntéshozók fantáziája, és a fejlesztés hamar megalomán nagyberuházásba csapott át. A környezetvédők szerint ráadásul az építkezés után a napi több ezer látogató, valamint sok száz autó veszélyeztetni fogja az UNESCO világörökségi és NATURA 2000-es területet. Az SFTF ezzel kapcsolatban azt közölte: a beruházás valamennyi szükséges környezetvédelmi, természetvédelmi és örökségvédelmi engedéllyel rendelkezik, az UNESCO-tól pedig semmilyen megkeresés nem érkezett.