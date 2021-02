Elvette egy idős asszony siófoki házát, majd egy volt disznóólban tartotta őt fogva egy házaspár

A lerácsozott bódéban, ahova másfél évre bezárták áldozatukat, se fűteni, se tisztálkodni nem lehetett.

A sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat a siófoki ügyészség azzal a 42 éves férfi és 41 éves felesége ellen, akik másfél évig tartottak bezárva egy idős asszonyt – írja az ügyészség . A büntetett előéletű vádlottak – akik közül a férfit korábban már kényszermunkára kényszerítés, közkeletűbb nevén rabszolgatartás miatt is elítélték – évekkel ezelőtt férkőztek a Siófokon élő, 71 éves francia állampolgárságú asszony bizalmába, aki idővel érzelmileg is kötődni kezdett a házaspárhoz, a családjának tekintette őket. A pár ezt kihasználva előbb beköltözött hozzá, majd rávették, hogy haszonélvezet mellett az ingatlant ajándékozza oda kiskorú gyermeküknek. A házaspár aztán 2017-ben a lakás felújítására hivatkozva az idős asszonyt átköltöztette egy Siófok környéki ingatlanba, ahol konfliktusba került a vele együtt lakó férfival, ezért hiába fejeződött be a felújítás, nem engedték vissza a lakásába, hanem a következő év elején egy zártkerti ingatlanra szállították.