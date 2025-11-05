A szervezet szerint az eljárás az ukrán törvényeknek is ellentmond.
Férje és az orosz elnök alaszkai találkozóján nem vett részt a first lady, és a levelének részleteit sem hozták nyilvánosságra.
Öt nap alatt kellene kihallgatni, csakhogy eddig sem volt hajlandó együttműködni a hatóságokkal.
Az olasz kabinet visszafogott, az ellenzék heves nyilatkozatokkal fűti szavazóit.
Több kedvezményben részesülhetnek azok, akik például részt vesznek az intézetek által szervezett oktatásban, reintegrációs programokban, vagy munkát vállalnak.
Korábban társa embertelen fogvatartási körülményekre hivatkozott.
Kisebb politikai botrányt kavart, hogy az asszonynak vezetőszáron, bilincsben kellett megjelennie az ügy előkészítő ülésén.
Akik állítják, csak az ő védelme érdekében folyamodtak ehhez a kegyetlen módszerhez.
Védője emiatt panaszt tett, ám később javultak a végrehajtó kar letartóztatott elnökének fogvatartási körülményei, és nem indítottak kártalanítási pert. Az ügyvéd azonban elfogadhatatlannak” nevezte, hogy míg védencét „minden ok nélkül öt hónapos letartóztatási idő után magánzárkába helyezik”, addig (mint azt Völner Pálra utalva mondta) „bűntársa változatlanul parlamenti képviselő, és az Esztergom feletti ingatlanában szabadon él, és intézi ügyeit”.
A lerácsozott bódéban, ahova másfél évre bezárták áldozatukat, se fűteni, se tisztálkodni nem lehetett.
Az egyik férfi nyolcmillió forintos örökségét akarták így megszerezni.
Ennyit tudott üzenni, aztán rögvest a rácsok mögött találta magát.
Hatóságaik először letagadták, hogy bármit is tudnak Li Meng-csu hollétéről, most azonban kiderült, hogy gyanúsítottként kezelik az elfogott tajvani állampolgárt.
Az áldozatot rendőrök mentették meg, egész testét véraláfutások, szúrt sebek borították.
A Sándor-palotánál festékes dobozt hajigáló civil aktivisták őrizetbe vétele a strasbourgi joggyakorlat szerint igencsak aggályos, mert az emberi jogi bíróság az intézkedést önkényesnek minősítheti, hiszen a tüntető személyi szabadságát nyilvánvalóan szükségtelenül korlátozták – elemzi a történteket dr. Magyar György és dr. Magyar Gábor blogja, a Magyarügyvéd.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást K. István 37 éves és B. ldikó 42 éves kislétai lakosok ellen. A frissen lezárt nyomozás adatai szerint a szülők 2014. októberétől 11 éves kislányukat kislétai házuk fűtetlen kamrahelyiségében éjszakánként, majd később délutánonként is bezárva tartották, onnan csak felügyelet mellett távozhatott - írja a police.hu.
Vasárnap éjszaka egy menekült azzal kereste meg a Migration Aid segélyszervezet Keleti Pályaudvaron dolgozó önkénteseit, hogy több más menekülttel együtt bezárva tartották, és elszedték a pénzét egy budapesti hotelben. Nyolc önkéntes felkereste a hotelt, ahol „szláv keményfiú kinézetű” embercsempészeket, és rengeteg, az éjszaka közepén szervezetten érkeztetett menekültet találtak - írja az Átlátszó.
Két nőt, volt párját és a rokonát fogva tartotta, a hajukat késsel levágta egy férfi a fővárosban, és fegyvert fogott a rendőrökre - tájékoztatott a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a rendőrség honlapján.
Az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisített egy fogvatartottak elhelyezésére vonatkozó rendelkezést, mely lehetővé tette, hogy a cellákban még az egy ember számára minimálisan előírt mozgásteret se biztosítsák.
Egyetlen percet sem vesztegetett most a magyar bíróság, amint lehetősége volt rá, felterjesztette másodfokra Nyíri-Kovács Patrícia válóperét. A magyar állampolgárságú nő eddig hiába kérte, hogy itthon tárgyalják az ügyét, keresetét azzal utasították el, hogy Bora Borán él. Azt viszont figyelmen kívül hagyták, hogy a szigetre csak egy rövid időre utazott gyerekével és francia állampolgárságú férjével, ahonnan - ahogy azt eredetileg tervezték - haza akart jönni, de férje elzárta az iratait. Most végre remény van arra, hogy a másodfokú bíróság a jogszabályokat és a körülményeket is figyelembe veszi, Magyarországra helyezi át az ügyet, ezzel pedig megmenti az anyát és öt éves gyerekét.
Hosszú idő után végre van egy kis remény: akár már a jövő hét közepén másodfokra kerülhet Nyíri-Kovács Patrícia válóperes ügye, illetve a joghatóság kérdésének megállapítása. Ha a bíróság figyelembe veszi a szakértői állásfoglalásokat, akkor kimondhatja, hogy a tárgyalást Magyarországon kell lefolytatni. Ha ez így van, akkor az asszony, és négyéves kisfia csaknem 900 napos fogság után végre hazajöhet.
A napokban kiderül, mikor emel vádat az ügyészség a feleségét és gyerekét erőszakkal Bora Borán fogva tartó Soo Il Lee ellen. Jelenlegi tartózkodási helyükön is büntetőeljárás folyik Nyíri-Kovács Patrícia francia állampolgárságú, koreai származású férje ellen. Közben a II-III. kerületi bíróságnak alig egy hete maradt arra, hogy a válóper ügyében a joghatóság kérdésében döntsön, erre jövő keddig adott lehetőséget a francia polinézia bíróság.