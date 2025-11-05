Megmenthetik az anyát és kisfiát

Egyetlen percet sem vesztegetett most a magyar bíróság, amint lehetősége volt rá, felterjesztette másodfokra Nyíri-Kovács Patrícia válóperét. A magyar állampolgárságú nő eddig hiába kérte, hogy itthon tárgyalják az ügyét, keresetét azzal utasították el, hogy Bora Borán él. Azt viszont figyelmen kívül hagyták, hogy a szigetre csak egy rövid időre utazott gyerekével és francia állampolgárságú férjével, ahonnan - ahogy azt eredetileg tervezték - haza akart jönni, de férje elzárta az iratait. Most végre remény van arra, hogy a másodfokú bíróság a jogszabályokat és a körülményeket is figyelembe veszi, Magyarországra helyezi át az ügyet, ezzel pedig megmenti az anyát és öt éves gyerekét.