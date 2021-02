422,8 millió forintot keresett Rogán Antal három éve szabadalmi védettséget nyert informatikai találmányából - számolható ki a miniszterelnöki kabinetfőnök elmúlt négy év során leadott vagyonnyilatkozataiból.

Öt éve, röviddel bezárása előtt a Népszabadság derítette ki , hogy a fideszes politikus, valamint két, egy másik ügy miatt akkor már Fidesz-közeliség gyanújába keveredett vállalkozó, Csík Balázs és Lengyel Csaba röviddel azt megelőzően egy „elektronikus állomány digitális aláírására”, illetve „autentikálásra” vonatkozó eljárás oltalmát kérte a hatóságoktól. Az ezek szerint kimagasló műszaki tehetségével se addig, se azóta nem villogó, pénzügyi végzettségű miniszter elismerte érintettségét, hangot adva találmányuk felett érzett büszkeségének. A dokumentumok szerint a három feltaláló kérelmük beadása után néhány hónappal eladta fejlesztését a Mobilsign Kft.-nek. E titkos szerződésben köthették ki, hogy a cég az ötlet hasznosításából származó jövedelmet milyen arányban osztja fel a három feltaláló között. De a Mobilsign sem állt túl távol tőlük. A céget azt megelőzően és azután egyaránt az ügyvezetői posztot betöltő Csík Balázs jegyezte tulajdonosként, sokáig Lengyel Csabával együtt. Igaz, az ügylet időszakában a kft.-t éppenséggel Pozsgai Petra, a Rogán Antal szoros ügyvédismerőseként elhíresült Kertész Balázs exfelesége jegyezte és vezette. A szabadalom némi jogászkodás után végül 2018-ban az európai hatóságoktól nemzetközi védettséget kapott. Rogán Antal ma is több kapcsolódó nyilvántartásban szerepel feltalálóként. Mint kiderült, a Magyar Telekom már az ügy napvilágra kerültekor alkalmazta az akkor még le sem védett, elektronikus dokumentumok ellenjegyzésére, illetve az aláíró személyazonosságának ellenőrzésére szolgáló rendszert. (A hasznosítási lánc összetettségére jellemző, hogy a távközlési vállalat korábbi közlése szerint a fejlesztés kapcsán nem is közvetlenül a Mobilsignnal, hanem a Profitrade 90 Kft.-vel álltak kapcsolatban. Utóbbi, számos más ügyben érintett céget jelenleg Csík Balázs és Csík Károly Józsefné jegyzi.) Az együttműködés tartósságára utal ugyanakkor, hogy a Mobilsign weboldala egyedüli partnerükként máig a Magyar Telekomot jelöli meg . A kabinetirodavezető 2016-os vagyonbevallásában fel is tüntette az akkor még bejegyzés alatt álló szabadalmi jogot. Egy évvel későbbi adatok szerint Rogán Antal már kapott is 25 milliót a Mobilsigntól találmányhasznosítási díj címén, bár a fejlesztést még akkor sem jegyezték be. Utána – vélhetőleg nem függetlenül a védettség megadásától - megindult a szekér. A miniszter 2018-ban 42,6 , 2019-ben pedig 197,3 milliót kapott a találmány kapcsán feltalálótársa cégétől. (Furamód e két utóbbi, egyáltalán nem kerek szám összege fillérre 240 millió forint.) Legfrissebb vagyonbevallása szerint pedig a kabinetvezető tavaly 157,8 millió forintos találmányhasznosítási díjat kapott a Mobilsigntól. Ha a szerződés további évekre is az eddigi ütemben biztosít bevételeket a feltalálóknak, úgy Rogán Antal - részben a Magyar Telekomtól eredeztethető - szabadalmi jövedelme hamarosan akár a fél- vagy az egymilliárd forintot is elérheti. További furcsaság, hogy cégbírósági adatok szerint Rogán Antal találmányból származó bevétele tavaly és tavalyelőtt is meghaladta a pénzt utaló Mobilsign összes forgalmának harmadát. Ebből következően az ötletük eladásakor kötött szerződés minden valószínűség szerint nem egyenlő arányban osztja fel a három feltaláló javadalmazását. A számadatok alapján Rogán Antal egyharmadnyi résznél többet kaphat. Ráadásul a 12 főt foglalkoztató kft. internetoldala tanúsága szerint nem csak eme egy termék hasznosítását végzi. A cég 2017-2019 között tisztes, néhány tízmilliós, bár egyre csökkenő nyereséget ért el. Ebből Csík Balázs tavalyelőtt 15 milliós osztalékot vett ki.