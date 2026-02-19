Véget vetne Magyar Péter pártja a Fidesz Fejér megyei egyeduralmának. Az 5 egyéni választókerületből reálisan 2-t nyerhetnek, de az 1 vagy a 3 sem kizárt. Sorozatunkban a megyéket, illetve a fővárosi kerületeket mutatjuk be az április 12-ei választásig. 4. rész
Az utak tisztítása folyamatos, de a szél percek alatt visszahordja a havat az úttestre.
Az ellenőrzés hiányosságokat talált a tálalókonyhán, így határozatban rendelték el azok megszüntetését.
Az ellenzéki párt visszataszítónak tartja, hogy a Fidesz propagandagépezete már az önkénteseik után is kutakodik.
A fal megépítésére egy bírósági határozat kötelezte a település vezetését.
Néhány településsel arrébb ismét munkába állt egy iskolában.
A földmozgást a lakosság is érezte, de károkról nem érkezett jelentés.
„Kiváglak innen úgy, hogy kitörik kezed-lábad”, „elvitesselek az intézetbe?”, „anyának-apának nem fogsz hiányozni” – ilyen kijelentések is szerepelnek azon a hangfelvételen, amit a szülők titokban rögzítettek, miután diktafont rejtettek a gyermek táskájába. Végül az oktatási jogok biztosának közbenjárásával találtak a kislánynak új iskolát.
A rendőrök őrizetbe vették, és emberölés bűntett kísérlete miatt kihallgatták.
Egy hangfelvétel alapján indított belső vizsgálatot az egyik település önkormányzata.
Hadházy Ákos az utóbbi évek egyik legsúlyosabb rendőri túlkapásának nevezte, hogy állampolgárokat politikai véleményük miatt vegzáljanak. Az ellenzéki képviselőnek az érintett kapitányságvezető kivizsgálást ígért.
Az ügyészség vádiratában fegyházbüntetés kiszabását, közügyektől eltiltást, a letartóztatás fenntartását, valamint annak megállapítását indítványozta, hogy a vádlott ne legyen feltételes szabadságra bocsátható.
Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.
A bírósági végzés kiemelte, hogy a fiatalkorú elleni kényszerintézkedést a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyén túl a cselekmény gátlástalan, fokozottan erőszakos jellege is indokolja.
Négy kórház szakrendelőjét ajánlják, ezek 40, 64-64 és 85 kilométerre vannak a székesfehérváritól.
Az 50 éves sportoló olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Már most kiosztható lenne a mandátumok nagy része Fejér megyében; az ötből csak egy olyan körzet van, ahol nyitott a küzdelem a kormánypártok és az ellenzéki összefogás között. A fővárosi kerületeket és a megyéket bemutató sorozatunk újabb része.
A tragédia körülményeit vizsgálják.
Régiónként bemutatjuk az előválasztáson induló ellenzéki jelölteket. Sorozatunk második része a közép-dunántúli versengésről szól.
Majdhogynem egy kisebb háborút vívtak egymással az ellenérdekű felek. Életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat.
Fizetség nélkül, szörnyű körülmények között dolgoztatta áldozatait.
Egy biztos: a lakosságra nem jelent veszélyt.
Egy óra alatt elfogták a gyanúsítottat.
Amennyiben ellentmondtak, bántalmazta őket.
Azonnali hatállyal felfüggesztette egy Fejér megyei vágóhíd és darabolóüzem tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) miután szakemberei rendkívül súlyos technológiai és higiéniai hiányosságokat találtak a létesítménynél - közölte a Nébih.
Nyomozás indult tiltott adatszerzés gyanújával indult ismeretlen tettes ellen.
Hatalmas poénnak találta a kocsmázó társaság, hogy részeg ismerősüket kikötözve hagyják egy kocsma teraszán. Az áldozat nem élte túl a viccet.
Épp a rehabilitációs kezelésre készültek a páciensek.
A járművet kedd hajnalban találták meg Kulcs és Rácalmás között, az árokban.