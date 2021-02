Utak építésére hasznosíthatók a kidobott maszkok

A vírusnak nincs szaga, de a megváltoztatott sejtanyagcsere alapján azonosítják a fertőzést.

Egy német állatklinikán betanított kutyák az emberi nyálból vagy a légutak váladékából 94 százalékos pontossággal szagolják ki az új koronavírus, a SARS-CoV-2 okozta betegséget. „A fertőzött emberek sejtjeiből származó illat kiszimatolására tanítottuk be a kutyákat” – mondta el Esther Schalke, a német fegyveres erők kutyáinak egyik állatorvosa. Filou, a hároméves belgajuhász és Joe Cocker, az egyéves cocker spániel is a Hannoveri Egyetem kisállatklinikáján kapta a kiképzést. „Elvégeztünk egy tesztet, amelyen koronavírusos páciensek mintáit szagoltattuk a kutyákkal, és az 1012 nyál- vagy légútiváladék-mintából 94 százalékos biztonsággal azonosították a fertőzöttséget. Tehát a kutyák valóban képesek kiszimatolni, hogy egy ember fertőzött-e vagy sem” – mondta Holger Volk, a klinika vezetője.

Stephan Weilt, Alsó-Szászország miniszterelnökét meggyőzte a kutatás, és megvalósíthatósági tanulmányokat kért, mielőtt a kutyákat a mindennapi életben, például koncertek előtt is bevetnék. „Most néhány kiválasztott esemény előtt kell tesztelnünk őket” – tette hozzá a politikus, aki szerint például kisebb rendezvények megtartását vagy az étteremlátogatást lehetne biztonságosabbá tenni a kutyák segítségével, és be lehetne vetni őket a határátkelőhelyeken, repülőtereken is. Finnországban a betanított kutyák szeptemberben kezdték próbaképpen Helsinki Vantaa repülőterén az utasok mintáinak szimatolását más szűrési módszerek mellett. Chilében a santiagói nemzetközi repülőtéren is igénybe veszik az állati segítséget.