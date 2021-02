Fenyegetések árnyékában

A kerékpáros Dylan Groenewegen rendőri védelmet kapott egy időre azt követően, hogy súlyos sérüléssel járó versenybalesetet okozott.

A koronavírus-járvány okozta leállást követően tavaly augusztusban a lengyelországi Katowicében rendezték az évad egyik első országúti kerékpárversenyét. A viadal egy horrorbukás miatt maradt emlékezetes, lévén a holland Dylan Groenewegen mintegy 75-80 kilométer/órás sebességnél nem hagyott elég helyet a kordonok mellett a hátulról érkező Fabio Jakobsennek, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba, ahol megműtötték a koponyáját és az arcát. Az akkor még 23 éves kerékpáros arcának minden csontja eltört, az összes fogát elvesztette és két napig mesterséges kómában tartották. „Nem állt szándékomban senkit sem bántani – szólalt meg először a Helden magazinnak öt hónappal az esetet követően Groenewegen. – Nem emlékszem arra az ominózus sprintre, lehet, hogy öntudatlanul letiltottam az emlékezetem. Próbáltam lehajtott fejjel minél aerodinamikusabb lenni. A másodperc töredéke alatt mindketten elvesztettük az egyensúlyunkat. Természetesen bűnösnek éreztem magam, nem helyes, hogy letértem az útvonalamról. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot. A baleset után kétszer felvettem a kapcsolatot Fabióval, megköszönte az üzenetet és azt mondta, keményen dolgozik a felépülésén. Remélem, a jövőben ismét egymás szemében nézhetünk és egymás ellen versenyezhetünk” – mondta a sportoló, aki elfogadta a rá kiszabott kilenc hónapos eltiltást. Noha Jakobsen nem orrolt meg a baleset okozó Groenewegenre, ő és szülei, illetve a várandós párja, Nine Storms is fenyegetéseket kapott az eset után. „Kézzel írott névtelen leveleket kaptunk, az egyik csomagban egy hurok is volt, az üzenet pedig az volt, ezzel kellene felakasztanunk születendő gyermekünket” – mondta a kerékpáros, aki párjával februárja várja gyermekük megszületését. – Nine olyan üzenetet kapott, hogy hagyjon el engem, de volt olyan is, amely azt kívánta, hogy vetéljen el. A szüleim is kaptak fenyegetéseket a kerékpárüzletükben. Az a tény, hogy rendőri védelmet kaptunk, mutatja a fenyegetések súlyosságát.” Groenewegen sérüléséből felépülve csapata, a Jumbo-Visma szerelése helyett egyszínű fekete ruhában kezdte újra a tréningeket, mert attól tartott, felismerik. „Az év végére javult a helyzet, de kezdetben nagyon nehéz volt visszaülnöm a kerékpárra. Egyszer egy autó dudált mögöttem, a szívem csak úgy zakatolt, le kellett ülnöm a fűbe, hogy összeszedjem magam.” A baleset után Jacobsen csapatának menedzsere, Patrick Lefevere, az írta Twitter-oldalán, Groenewegennek börtönbe kellene kerülnie. „Idővel megértettem, miért írta ezt. Lefevere arról értesült, Fabio nem éli meg a reggelt. Szörnyű lehetett ezt hallani, érthető, hogy így reagált, és nekem ezt el kell fogadnom” – zárta szavait a sprinter, akinek

az eltiltása május 7-én jár le. Csapata közlése szerint Groenewegen a május 12. és 16. között esedékes Tour de Hongrie-n tér majd vissza.