Operatív Törzs: Megérkezik az első AstraZeneca-vakcina szállítmány

A kormány attól tart, jön a vírus harmadik hulláma – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón.

Fontos a szakemberek véleménye és az is, hogy a kormány intézkedései a magyarok támogatását is bírják, ezért február 15-i héten online konzultációt indítanak – mondta Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a járvány jelenleg stagnál, a javuló tendencia megállt, az ok a szakemberek szerint a vírus mutációjának gyorsabb terjedése, ez 50 százalékkal fertőzőképesebb, mint a korábbi változat. A harmadik hullám remélhetőleg elkerülhető lesz, de nem biztos, hogy el lehet kerülni – mondta Gulyás Gergely. Ha minden jól alakul, március közepétől és április elejétől két lépcsőben jöhet a nyitás. Február-március hónapban a kínai és rossz vakcinákkal remélhetőleg nagyobb arányban lehet majd beoltani az embereket, mint az EU legtöbb országában. Az oltás regisztráció alapján folytatódik,először a 60 év felettiek, majd a fiatalabbak jönnek. A kormány Gazdaság-újraindítási akciótervet fogadott el, a cél a foglalkoztatottság fenntartása. Februárban megkapják a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj első negyed részét. A családoknak 6 millió forintos otthonfelújítási támogatási csomag jön, ebből 3 millió vissza nem térítendő támogatás, 3 millió kedvezményes hitel. Február 1. és május 31. között az állami és önkormányzati ingatlanok után nem kell bérleti díjat fizetni az éttermeknek, kávézóknak, konditermeknek. A kormány jogértelmezése szerint a magánszemélytől, cégtől bérelt ingatlanok után sem kell ezt fizetni az érintett vállalkozásoknak. Február 15-től megjelennek az új uniós pályázatok, a kormány reményei szerint legalább 1000 milliárd forintot sikerül még idén kiosztani ezek révén.

Gulyás Gergely szerint felelőtlen a Magyar orvosi Kamara nyilatkozata, miszerint nem tudják jó szívvel ajánlani az orosz és a kínai vakcinákat, és a kormány abban bízik, hogy az orvosok ennél felelősségteljesebben állnak az oltásokhoz és mindenkit beoltanak ezekkel a készítményekkel is. A kormány szerint a háziorvosok mérlegelésére bízzák, hogy egy 85 éves, betegségekkel nem küzdő, vagy egy 82 éves krónikus beteg kapja meg előbb az oltást. Kínából februárban-márciusban-áprilisban 250-250 ezer embernek, májusban 1.75 millió embernek elegendő vakcina érkezik a szerződés ütemezése szerint. A CEU-val kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, az EU a jogszabályt megsemmisítő döntését követően tanulmányozzák, melyik olyan felsőoktatási törvényt vegyék át, amelyik valamelyik uniós tagállamban hatályban van. Az üzemi étkezdékkel kapcsolatban a miniszter azt mondta, ott csak az adott munkahelyen dolgozók fogyaszthatnak elvileg. Az oltást igazoló okirattal kapcsolatban egyelőre csak az biztos, hogy karanténkötelezettség nem vonatkozik majd a beoltottakra, a többi az EU közös döntésétől függ. Még mindig nincsenek részletes szabályok a választott orvos, szülészorvos intézményével kapcsolatban, a kormány továbbra is egyeztet a Magyar Orvosi kamarával, Gulyás szerint indokolt, hogy megkülönböztessék a szülész-nőgyógyászokra vonatkozó szabályozást, de erről még nincs kormánydöntés. Gulyás Gergely szerint az a 70 ezer ember, aki miután nem fizeti a TB-járulékot, és elveszítheti az ellátását, nem vesz részt az egészségügyi kockázatközösségben, ráadásul nagy részük külföldön élő és dolgozó magyar, aki önként mondott le a szolgáltatásról.

A Politikatörténeti Intézettel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, „a múltból velünk élő indokolatlan helyzet volt, hogy a Kúria épületében volt sokáig az MSZMP Párttörténeti Intézete, ennek a jogellenességére végre egy jogerős bírsági ítélet is rávilágított”, az MSZP pedig a gyilkos kommunista párt utódpártja, ezért pozitívum, hogy a Politikatörténeti Intézetnek mennie kellett. Azzal pedig az I. kerület polgármesterének kell elszámolnia, hogy most ingatlant biztosít nekik. A Twitter és a Facebook profil-letiltási gyakorlatával kapcsolatban azt mondta a miniszter, a szólásszabadság elvének igaznak kellene lennie ezekre a platformokra is, ráadásul itt nem egy állam, hanem cégek határozzák meg ezek paramétereit. - Aki demokrata, nem fogadhatja ezt el – mondta. A 18-59 éves korosztályban keringési megbetegedések, idült reumás szívbetegség, ischaemiás szívbetegség, tüdőbetegség, cukorbetegség, korábbi szervtranszplantáció számít olyan kockázati tényezőnek, ami miatt valakit előrébb sorolhatnak az oltásban. A kormány még nem döntött, melyik időzónát választja idén. Az orosz vakcinával a napokban kezdődhet meg az oltás, erre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Pfizer készítményére. Az egészségügyi jogviszonyról szóló törvény március 1-től életbe lép. Szalay-Bobrovniczky Vince volt bécsi nagykövetről azt mondta, a korábbi balesete nem ittas vezetés következménye volt, így nem látja indokoltnak elbocsátását. Ha Portugália, ahol katasztrofálissá vált a járványhelyzet, lélegeztetőgépet kér Magyarországtól, akkor adunk. A háziorvosok és a fogorvosok emelt bérét áprilistól, januárig visszamenő hatállyal fizeti majd a kormány.