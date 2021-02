Babost sokkolta párospartnere, de nem rúgták ki egymást

Karanténba került Fucsovics Márton, míg a címvédőként induló magyar női élversenyző visszalépett, és csak egyesben indul az Ausztralian Openen.

Nem fogja megvédeni párosban szerzett bajnoki címét Babos Tímea, mivel visszalépett, és csak egyéniben indul a hétfőn rajtoló Australian Openen. A döntés előzménye, hogy társa, a francia Kristina Mladenovic lábsérülésre hivatkozva a hét elején lemondta a párost, így Babosnak új társat kellett (volna) találnia a rajtig. A magyar élversenyző korábban kijelentette, hogy rettenetesen csalódott, ám egyúttal gyors gyógyulást kívánt francia partnerének. Csalódottsága indokolt, hiszen a magyar-francia duó címvédőként léphetett volna pályára a Melbourne Parkban, ahol 2018-ban is nyert. Ugyanakkor kiderült, Mladenovic egyesben azért rajthoz áll, ami azért finoman szólva is árnyalta a történteket. Olyannyira, hogy erről már kénytelen volt saját közösségi oldalán beszámolni egy videóban Babos Tímea.



„Tiszta vizet szeretnék önteni a pohárba” – kezdte monológját a játékos, aki leszögezte, azért fordult a nyilvánossághoz, mert egyre több fals hír kering velük kapcsolatban, amit tisztázni szeretne.

Elmondta, Kiki (Mladenovic) közölte vele, hogy nem tud párost játszani az Austral Openen.



„Sokként ért, nehéz napjaim voltak, nem számítottam rá, három évből kétszer nyertünk, egyszer döntőztünk, és a cél most is egyértelműen a győzelem volt” – fogalmazott Babos Tímea, aki ezután a francia indokairól beszélt.

Babos és Mladenovic 2020-ban Fotó: DAVID GRAY / AFP

Mladenovic lábfájására hivatkozott, mondván, emiatt nem tud párosban és egyesben is teljesíteni, és ő az egyest választotta.



„Elfogadom, de nehezen értem meg, hiszen az egyéni több mozgást, nagyobb fizikumot igényel, mint a páros: de nem vesztünk össze a két hét karantén alatt, amíg együtt edzettünk, nem rúgtuk ki egymást, csak erre az időszakra szól a döntés. Remélem, fogunk még együtt játszani. Most hagyjuk leülepedni a dolgot és később beszélünk a folytatásról.”

Az új helyzetben neki is döntenie kellett: vagy keres egy megfelelő partnert a rajtig, vagy ő is visszalép. „Nincs partnerem, nem indulok, voltak opciók, de az én célom a győzelem” – fogalmazott a játékos, aki elmondta: mivel ilyen nívójú teniszezőt nem talált, ezért inkább ő is úgy döntött, hogy lemond a párosról.



„Egyéniben indulok és lehet, jó lesz, a nehézség, a rossz szájíz pedig elmúlik és mindez segíti a felkészülésemet” – mondta.

Az már eldőlt a sorsoláson, hogy elkerülte a kiemelteket a Grand Slam-torna első fordulójában: a világranglistán 115. Babos a selejtezőből szerencsés vesztesként a főtáblára jutott 123. belga Ysaline Bonaventure ellen lép majd pályára a 128 között.



De a magyar férfi éljátékos, a világranglistán 55. helyezett Fucsovics Márton melbourne-i hétköznapjai sem mondhatók eseménytelennek: ő is azok között volt, akiknek rövid időre ismét karanténba kellett vonulniuk, mert az egyik szállodai alkalmazott koronavírustesztje pozitív lett. Az eset 500-600 embert érintett, ugyanis a játékosokon kívül a stábtagokat és a hivatalos személyeket is elszigetelték, és tesztelték őket – Fucsovicsnak ez is negatív lett. A karantén már jól megy neki, hiszen az Australian Openre érkezők eleve egy háromnapos kötelező szobafogsággal kezdik programjukat, majd ennek letelte után mehettek csak tréningezni, de a szállodát maximum napi öt órára hagyhatják el. Formája majd a versenyen derül ki, mert három hónapja nem volt tétmérkőzése, ám ez riválisaira is igaz. A 28 éves teniszező Balázs Attilával párosban is indul, de mindkettőjük számára az egyes élvez prioritást. Fucsovics tavaly a nyolcaddöntőig jutott, ott a 20-szoros GS-bajnok Roger Federer búcsúztatta (idén ez nem ismétlődhet meg, a svájci műtéte miatt nem indul). A nyitókörben esélyesként kezd, mert a szabadkártyás ausztrál Marc Polmans vár rá, aki 125. a ranglistán. A második kanyarban a svájci Stan Wawrinkával (18.), vagy a portugál Pedro Sousával (108.) játszhat az ágrajz szerint. A harmadik magyar, Balázs Attila (94.) a spanyol Roberto Carballes Baenával (98.) indítja kalandját, a meccs győztese alighanem az orosz Danyiil Medvegyev ellen folytatja a 32-be kerülésért.