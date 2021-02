Super Bowl: Kalózok a Törzsfőnökök ellen

Rosszul tippeltek azok, akik úgy hitték, hogy idén Tom Brady nélkül rendeznek döntőt a profi amerikaifutball-bajnokságban.

A párosítás: Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs. A „kalózok” és a „törzsfőnökök” meccsét Floridában rendezik, méghozzá Tampában, ami már önmagában kuriózumnak számít. A mai formájában ismert NFL története több mint ötven évre nyúlik vissza, de először fordul elő, hogy a Super Bowlnak otthont adó város csapata döntőt játszik. A Buccaneers tehát hazai pályán szerepel majd, igaz, harmadház előtt. A járványveszély miatt csak 22 ezer nézőt engednek be a Raymond James Stadiumba: 7500 jegyet ingyen kapnak olyan egészségügyi dolgozók, akiket már beoltottak a vírus ellen. A szeptemberben kezdődő alapszakasz után a két főcsoportban (AFC és NFC) külön ágon, egyenes kieséses rendszerben folytatódik a rájátszás, hogy aztán a főcsoportok győztesei egymás között eldöntsék, ki nyeri a Super Bowlt, az Egyesült Államok legnézettebb sporteseményét. A rájátszás előtti cikkünkben azt írtuk: az AFC-ben leginkább a Buffalo Billstől várható, hogy zavarba hozza a címvédő Kansast. A főcsoport döntőjét valóban a Bills és a Chiefs játszotta, de – hiába vezetett a Buffalo – nem sokáig volt kérdéses, hogy a korszakos zseninek tartott Patrick Mahomes irányításával a Kansas City jut a Super Bowlba. Bántóan könnyű győzelem született. Az NFC-ben kissé bonyolultabb volt a képlet, a Tom Bradyvel felálló Tampa Bay szoros meccset játszott az esélyesebbnek gondolt Green Bay Packers otthonában. Bár Brady korántsem élete legjobb formáját mutatta (háromszor is eladta a labdát), klasszisokra jellemző módon ez sem akadályozta meg abban, hogy győzelemre vezesse csapatát. Brady már régen elkoptatott minden magasztaló jelzőt. Rekordjainak felsorolásába bele se kezdünk. A New England Patriots színeiben – három elvesztett nagydöntő mellett – hat „gyűrűt” (bajnoki címet) szerzett. Rácáfolt arra is, hogy sikereit elsősorban nem saját képességeinek, hanem a New England edzőguruja, Bill Belichick által meghonosított és tökélyre fejlesztett játékrendszernek köszönheti. Amikor a szezon előtt Brady hatalmas szenzációt keltve főcsoportot és csapatot váltott, valószerűtlennek tűnt, hogy a Tampa Bay irányítójaként rögtön az első évében újra csúcsra kerülhet. Márpedig ettől csupán egyetlen lépés választja el: bármennyire is hihetetlen, a tizedik Super Bowljára készül. Ha azonban akad valaki, akkor pont a tavalyi győztes Kansas City irányítója, Patrick Mahomes lehet az, aki egyszer majd Tom Brady nyomába érhet. Mahomes 25, Brady 43 éves. Máskülönben ez is rekord: még soha nem volt ilyen nagy, 18 év korkülönbség a két csapat irányítója között a Super Bowlban. Láttunk olyan beharangozót, amely a Kid („kölyök”) és a GOAT összecsapásaként vezette fel a meccset. A „goat” angolul kecskét jelent, ebben az esetben viszont egy rövidítést takar: „Greatest of All Time”, azaz „minden idők legjobbja”. Persze, igaztalan és túlzott leegyszerűsítés lenne pusztán kettejük párharcára redukálni a meccset. Csapatjátékról beszélünk, fölösleges hangsúlyozni, hogy mindegyik egységnek milyen fontos szerepe van. Egyik fél sem nyugodhat meg, ha netán sikerül megnyugtatónak látszó előnyre szert tennie. A Tampa számára intő jel lehet, hogy a Kansas sokszor bizonyította már, pillanatok alatt képes megfordítani az állást, míg a Kansas jól teszi, ha felidézi a New England és az Atlanta Falcons emlékezetes döntőjét: Tom Brady irányításával a Patriots 3-28-as hátrányból felállva egyenlített a rendes játékidőben, majd nyerte meg – az eddigi egyetlen hosszabbításos döntőben – a Super Bowlt. Az alapszakaszban a Kansas City Chiefs kétszer, a Tampa Bay Buccaneers ötször kapott ki: utóbbi november végén éppen mostani ellenfelétől. Mindezt csak azért írtuk le, hogy gyorsan elfelejthessük. A döntőbeli esélyeket illetően ezeknek az előzményeknek semmi jelentőségük nincs. Az 55. Super Bowl magyar idő szerint vasárnap éjfél után, hétfő hajnali fél egykor kezdődik. A meteorológusok viharos-esős időt jósolnak a mérkőzés idejére.