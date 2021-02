Szijjártó a szigorított határátlépésről egyeztetett az osztrák külügyminiszterrel

A Nemzetközi Oltóközpont azt ígéri, két hét alatt beoltják azokat, akik rendelkeznek előfoglalással.

"A legoptimistább forgatókönyv szerint .... akár már március végén el tudjuk majd kezdeni pácienseink oltását." - derül ki abból a tájékoztató levélből, amelyet az államon kívüli koronavírus-oltást szervező Nemzetközi Oltóközpont küldött ki pénteken.

Az előregisztrációra foglalt pácienseseknek szóló tájékoztatásban Kámány Roland ügyvezető azt írta, többhetes előkészítő munka után munkatársaik elkezdték helyszíni tárgyalásaikat egy, az EU által engedélyezett COVID-19 vakcina gyártójával. Hogy pontosan melyik vállalatról van szó, arról nem tesz említést. Jelezte, további, harmadik klinikai fázisban levő vakcinák gyártóival is kapcsolatban állnak. A regisztráltak számára egyelőre nem tudni pontosan, hogy a mostani bejelentés mit takar, mivel a cég oltási tervére nem bólintottak rá a hatóságok. "Ha minden úgy történik, ahogy szeretnénk, akkor a jelenleg előregisztrációval rendelkező összes páciensünket két hétnél rövidebb idő alatt be tudnánk oltani." Kámány Roland a levélben kitért arra a fogyasztóvédelmi vizsgálatra is, amelyet még a tavaly év végén indult ellenük. Korábban a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely arról beszélt, minimális, vagy nullával egyenlő az esélye, hogy magáncégek is vakcinához tudjanak jutni, ezért ha valaki ilyennel találkozik, akkor egy szélhámossal van dolga, forduljon a rendőrséghez. A cég közlése szerint egyetlen mondatnyi kivetnivalót sem találtak a kormányhivatal munkatársai az ellenőrzés során, csupán weboldalukon, a nevüket kellett módosítani.



"Papírunk van róla tehát, hogy eljárásunk mindenben megfelel a jogszabályoknak" - összegzett az ügyvezető.

Levelét azzal zárta, hogy noha a helyzet képlékeny, aki mégsem kérne esetleg a cég vakcináiból, annak kezelési költség nélkül visszautalják az ötezer forintos előfoglalási díjat.