Kérdéses a kilábalás, pesszimisták a magyar vállalati pénzügyi vezetők

Az ipari termelés decemberben lassult, ez sem a várt jó hír.

A KSH pénteki adatai szerint 2020 egészében éves alapon az ipari termelés 6,1 százalékkal volt kisebb, mint 2019-ben. November után decemberben is zsugorodott az ipari termelés havi összevetésben, vagyis a korábbi hat hónapon át tartó bővülést most két hónap visszaesés követe. A KSH adatai szerint 2020 utolsó havában 2,4 százalékkal maradt el az ipar teljesítménye (szezonális és munkanaphatással igazítva) novemberhez képest – írta elemzésben Virovácz Péter az ING Bank elemzője. A tavalyelőtti rendkívül alacsony bázis miatt ugyanakkor az előző év decemberéhez mérten, a nyers adatok alapján 5,8 százalékkal magasabb a termelési volumen. Az erős növekedéshez a tavaly decemberhez képest kettővel több munkanap is hozzájárult. Az elemzők szerint 2021 első hónapjaiban folytatódhat az ipari termelés helyreállása, azonban januárban valószínűleg visszaesést okozhattak a chiphiány miatt átmenetileg leálló autógyárak, ugyanakkor februárban már visszatérnek a termeléshez, sőt, az elmaradt termelést extra műszakokkal pótolják. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője az adatokat kommentálva elmondta, hogy az idén az ipari termékek iránti belföldi és külföldi kereslet helyreállásától függ az ipar teljesítménye, tehát elsősorban attól, hogy a járványhatás milyen ütemben húzódik vissza. Várhatóan áprilisban és májusban lesznek kiugró adatok a bázishatás miatt. A K&H szakértője szerint a mostani kilátások szerint az idén 5 és 10 százalék közötti növekedés várható, a múlt évi alig több mint 6 százalékos hanyatlás után. Suppan Gergely a Takarékbank elemzője a decemberi adatokról elmondta, hogy a negyedik negyedévben az ipari termelés 3,1 százalékkal bővült, ami lényeges javulás a harmadik negyedévben mért 2,5 százalékos, valamint a második negyedévi 25 százalékos visszaeséshez képest. Így a negyedik negyedévi ipari termelés szinte teljesen ellensúlyozhatta a járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat. Ennek megfelelően elemző szerint negyedik negyedévben GDP 4,9 százalékkal csökkent, a tavalyi évben összességében 5,2 százalékos gazdasági visszaesést vár az elemző. A KSH február közepén publikálja az előzetes gazdasági növekedési adatokat 2020-ról, a kormány várakozásai szerint tavaly 5-6 százalékkal csökkenhetett a GDP, a Takarékbank ennek a sávnak az aljára várja a GDP adatot. Az Eurostat előzetes adatai szerint 2020-ban az Eurózóna gazdasága 6,8 százalékkal csökkent éves alapon, a német gazdaság visszaesése pedig 5,3 százalék volt. Nagy kérdés, hogy milyen gyors lesz a kilábalás: a kormány azzal számol, hogy éves szinten 3,5 százalékkal nőhet a magyar gazdaság, ezen belül a második negyedév – a tavaly tavaszi leállások miatt – nagyon magas 14 százalék körüli felpattanást hoz, ami minden idők leggyorsabb negyedéves üteme lenne Varga Mihály pénzügyminiszter előadása szerint, amit az MKIK évadnyitóján mutatott be. Ezt követően az év második felére is robusztus 4-6,7 százalékos növekedést vár a pénzügyminiszter, ám ez a nyitás, illetve széles körű átoltottság függvénye.