Pétert a nyilvántartás szerint beoltották koronavírus ellen, pedig nem is regisztrált a vakcinára

A pécsi férfi adatai stimmeltek, kivéve, hogy nőként és szociális dolgozóként tüntették fel őt.

Egy pécsi férfi a háziorvosától értesült arról, hogy noha nem is regisztrált a koronavírus elleni vakcinára, hivatalosan megkapta az első oltását január végén Budapesten, miközben nem is járt a fővárosban. Peták Péter közösségi oldalán számolt be a történtekről – írja a 24.hu . Háziorvosa vette észre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, hogy a pécsi férfi január 31-én megkapta a Pfeizer koronavírus elleni vakcináját a budapesti Semmelweis Egyetem Korányi Sándor utcai klinikáján. Peták a 24.hu-nak azonban elmondta, hogy