Már jövő héten tudnak itthon oltani az orosz vakcinával

Régi fényét idézve születhet újjá az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palota.

Sok éve ígérik, de most valóban hozzá is láttak az Andrássy úti paloták egyik legszebbikének felújításához. A kivitelezéssel megbízott DVM Group decemberben vette át a munkaterületet és január első napjaiban hozzá is láttak a munkának. Két óriási daru már fel is állítottak az egykori bérház két sarkára, elsőként a tetőszerkezet bontásához kezdtek neki. Az épület 2002 óta üresen áll, amikor a lakók után az épületből – 1949 óta ott működő – balettintézetet is kiköltöztették. A fűtetlen, őrizetlen házat nem csupán az időjárás, hanem az emberi kezek is alaposan megrongálták. A Népszava információi szerint az egykori Tőzsdepalotát, illetve az Eiffel Palace műemléki épületeit felújító DVM Groupot jelentős kihívások elé állítja a megbízás. A feladat nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy a tervezői munkában az építészektől kezdve a restaurátortól a szakmérnökökig 100-120 szakember vett részt. A palota felújítási és átalakítási terveit a Bánáti+Hartvig Építész Iroda készítette el, a tervezés három és fél évig tartott, a kiviteli terveket tavaly májusban adták át a megbízó QPR Properties Kft-nek. A kerületi tervtanács 2017-ben támogatta az épület hotellé alakítását – tájékoztatta a Népszavát Terézváros önkormányzata. De arra kérték a beruházót, hogy az épület körüli közterek rendezését is végezzék el, az erre vonatkozó terveket pedig még a használatbavételi engedély kérése előtt mutassák be nekik. Ezt a beruházót vállalta. Az építésziroda egyébként megkereste a szemközti Operaház felújítását vezető Zoboki Gábor építész irodáját, hogy a két épület közötti kapcsolatot a közterületi kialakítás is tükrözze. (Az Operaház évek óta tartó felújítása a legutolsó ígéret szerint 2021 ősze-tele.) A bontási és építési engedélyt kiadó fővárosi kormányhivatal a meglévő lakóépület belső átalakításával, korszerűsítésével, vasbeton tetőszerkezet építésével, az udvar lefedésével együtt 154 szobás szálloda kialakítását, valamint abban 7 gépészeti felvonó létesítését 2018. december 28-án engedélyezte – válaszolta a Népszava kérdésére a hivatal. A befektetőcsoport egyébként elég hosszasan kereste a létesítmény üzemeltetőjét, majd amikor végre sikerrel járt, a kiszemelt Starwood beolvadt a Mariott hotelláncba. Így eltartott egy darabig, amíg kikristályosodott, hogy a Lechner Ödön tervezte palotába a W Hotels Worldwide szállodalánc tagjaként térhet vissza az élet. Az épület földszintjén és emeletén működő Drechsler-kávéházról ismertté vált műemléképület a felújítás során az összes eredeti külső díszítményét visszakapja. Bánáti Béla, a generáltervező építésziroda egyik tulajdonosa és a projekt vezetőtervezője egy, a palotáról szóló podcastban elmondta, hogy a javarészt elpusztult építészeti elemeknek a felkutatása nem volt egyszerű feladat, de az igazi kihívást a belső kialakítás jelentette, hiszen úgy kellett rekonstruálni a 19. századi épületet, hogy közben egy luxushotel kívánalmainak is megfeleljenek. A különleges feladványok közé tartozott a tetőtér beépítése, mivel az érvényes szabályozás szerint nem lehet hagyományos tetőablakokat építeni az Andrássy út felé. Ezt végül úgy oldották fel, hogy Zsolnay-kerámiamintázatot idéző bevilágítósávot terveztek a tetőre. Még ennél is nagyobb attrakciót ígér a belső udvar lefedő feszített hártyaszerkezet, amelyet térben hajlított, edzett, hőszigetelő üvegezés egészít ki. A transzparens nyeregfelület buborékszerűen feszül ki a belső udvar falai között. Az Andrássy út felőli oldalon ismét lesz kávéház-étterem, parkoló viszont egyáltalán nem létesül, lévén a luxushotel vendégei repülővel érkeznek a fővárosba. A kivitelezés várhatóan 2022 második felére fejeződik be, de a szálloda csak berendezés és a tesztidőszak után nyílik meg.