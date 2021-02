"Ki volt kattantva", ezért agyonverte élettársát egy férfi Veresegyházon

Eltűnési ügynek indult, de túl sok volt a gyanús körülmény. Végül kiderült, gyilkosság történt.

Féltestvére jelentette be egy 49 éves asszony eltűnését a rendőrségen 2021. január 11-én - akkor már hónapok óta nem hallott felőle a rokonság. A rendőrök igyekeztek utánajárni a dolgoknak, kikérdezték korábbi élettársát, aki elmondta, 2020 nyarán elváltak útjaik, a nő elhagyta, azóta nem tud róla. A police.hu beszámolója szerint több dolog is zavarta a rendőröket és azt gyanították, sántít a történet. A rokonok szerint tavaly novemberben beszéltek vele, akkor még együtt élt párjával, holmijai pedig a mai napig élettársánál voltak. Ismét kikérdezték a férfit, aki már egy másik verzióval állt elő. A második történet szerint tavaly, egy késő őszi estén aludni tértek, majd hajnalban ébredve a nőt felakasztva találta veresegyházi lakásukban. Megpróbálta újraéleszteni, de mivel ez sikertelen volt, megijedt és a holttestet egy közeli gödörbe dobta. A 49 éves férfi megmutatta az állati tetemek sírhelyeként is funkcionáló gödröt. A holttestet kora reggelre sikerült kiásni egy ló maradványai alól. Már ekkor erős volt a gyanú, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta, mivel több olyan sérülést találtak rajta, ami egyértelműen arra utalt, hogy bántalmazták. Az önakasztás lehetőségét is kizárták. Végül élettársa a bizonyítékok hatására megtört és mindent beismert. Vallomása szerint egy ideje már gyakran veszekedtek élettársával, az egyik ilyen alkalommal, 2020. november 5-én eldurvult a vita. Állítása szerint